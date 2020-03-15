Президент Бразилии опроверг сообщения, что у него коронавирус

Президент Бразилии Жаир Болсонару, чей пресс-секретарь Фабио Вайнгартен заразился коронавирусом, сообщил, что у него инфекции не обнаружили. Об этом Болсонару написал 13 марта в Facebook.
Ранее СМИ утверждали, что глава государства инфицирован.
"Тест показал негативный результат у президента Болсонару на COVID-19", – сказано в сообщении.
Пост проиллюстрирован изображением президента Бразилии с неприличным жестом.
Через 19 минут он оставил еще одно сообщение в Facebook: "Не верьте фальшивым СМИ".
Источники издания Estado de S.Paulo утверждают, что Болсонару в начале следующей недели сделает еще один тест на коронавирус, чтобы исключить заболевание.
У ряда людей из окружения Болсонару, в том числе у его пресс-секретаря Фабио Вайнгартена, выявили коронавирус.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 14 марта общее число зараженных в мире достигло 150 тыс., количество жертв превысило 5,6 тыс. человек.