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Туск предложил отложить выборы президента в Польше из-за коронавируса

Первый тур очередных президентских выборов в Польше должен пройти 10 мая 2020 года. Экс-президент Европейского совета, польский политик Дональд Туск считает проведение выборов во время эпидемии коронавируса неуместным.

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Туск: Эпидемия требует солидарности и единства. Кампания это конкуренция
Туск: Эпидемия требует солидарности и единства. Кампания – это конкуренция
Фото: EPA

Экс-президент Европейского совета, польский политик Дональд Туск предложил отложить проведение президентских выборов в Польше в связи с эпидемией коронавируса. Об этом он написал 14 марта в Twitter.

"Эпидемия требует солидарности и единства. [Избирательная] кампания – это конкуренция, взаимная критика, борьба. Эпидемия исключает кампанию. Вывод один: нужно отложить выборы. По согласию всех сторон", – сказал он.

Сейчас должность президента Польши занимает Анджей Дуда. Очередные выборы главы государства должны состояться весной: первый тур намечен на 10 мая.

Накануне о том, что выборы могут быть перенесены, в эфире радиостанции RMF говорил также госсекретарь польского министерства внутренних дел Павел Шефернакер.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 14 марта общее число зараженных в мире достигло 150 тыс., количество жертв превысило 5,6 тыс. человек.

В Польше, сообщает минздрав страны, по состоянию на вечер 14 марта зарегистрировано 103 случая заражения, трое человек скончались.

Теги: Польша, выборы, Дональд Туск, эпидемия, Анджей Дуда, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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