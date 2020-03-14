В Нидерландах заявили об открытии антител к коронавирусу SARS-CoV-2

В университете Утрехта считают, что в случае успешных испытаний антитела к новому коронавирусу станут основой лекарства против болезни COVID-19, которую он вызывает.

Исследования проводились еще до начала нынешней пандемии Фото: depositphotos.com

Ученые Утрехтского университета в Нидерландах сообщили, что впервые в мире обнаружили антитела к коронавирусу SARS-CoV-2. Об открытии в интервью журналу Erasmus рассказал цитобиолог Франк Гросфельд.

По его словам, белковые соединения были выделены еще до начала нынешней пандемии, однако исследование показало их способность реагировать на SARS-CoV-2 и блокировать его.

Хотя испытаний на людях еще не было, ученые уже ведут переговоры с фармацевтической компанией о производстве лекарства от COVID-19 (болезни, вызываемой новым коронавирусом).

Гросфельд соглашается с тем, что вакцина, позволяющая человеку самому вырабатывать иммунитет против коронавируса, лучше любого лекарства, но, по его мнению, на разработку профилактического средства от COVID-19 может уйти до двух лет. Создание препарата на основе антител займет гораздо меньше времени, считает специалист. По его расчетам, действие препарата может длиться несколько недель, этого достаточно для выздоровления пациента.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Института Джона Хопкинса, к 13 марта общее число зараженных в мире достигло 135 тыс., количество жертв приблизилось к 5 тыс. человек.