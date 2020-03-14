Трамп сообщил, что сдал тест на коронавирус

По словам президента США Дональда Трампа, тест на коронавирус он сдал 13 марта и теперь ожидает результатов.

14 марта на брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что вечером 13 марта сдал тест на коронавирус. Об этом сообщает Reuters.

Глава Белого дома отметил, что ожидает результатов тестирования в течение одного-двух дней.

По словам Трампа, температура у него "абсолютно нормальная".

13 марта на пресс-конференции в Белом доме Трамп заявил, что, "вероятнее всего", сдаст тест на коронавирусную инфекцию.

На прошлой неделе Трамп и вице-президент Майк Пенс во Флориде встречались с президентом Бразилии Жаиром Болсонару, через несколько дней стало известно, что у пресс-секретаря бразильского президента Фабио Вайнгартена выявили коронавирус. В Белом доме сказали, что Трамп и Пенс почти не взаимодействовали с человеком, анализы которого оказались положительными, поэтому им нет необходимости проходить тест на коронавирус. Сенатор Линдси Грэм, который также присутствовал на встрече, принял решение о самоизоляции.

Трамп говорил, что не помнит, общался ли с заболевшим. Он также заявил, что не беспокоится о возможном заражении. Во время общения с прессой после встречи с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром 12 марта американский президент сказал, что его "это не касается".

В начале марта Трамп выражал сомнения в статистике смертности от коронавируса, которую приводила Всемирная организация здравоохранения. Нереалистичность цифры в 3,4% якобы подтверждают его личные разговоры "со многими людьми", из которых он сделал вывод, что в основном коронавирус переносится очень легко, так что даже нет необходимости обращаться к врачу. Об этом писало "ВВС News Україна".