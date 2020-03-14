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Трамп заявил, что, "вероятнее всего", сдаст тест на коронавирус

Президент США Дональд Трамп сказал, что пройдет тестирование на коронавирус из-за контакта с заразившимся бразильским чиновником.

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Трамп: Я не говорил, что не собираюсь проходить тестирование
Трамп: Я не говорил, что не собираюсь проходить тестирование
Фото: ЕРА

Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме 13 марта заявил, что, "вероятнее всего", сдаст тест на коронавирусную инфекцию. Стенограмму брифинга обнародовал сайт Белого дома.

На прошлой неделе Трамп и вице-президент Майк Пенс во Флориде встречались с президентом Бразилии Жаиром Болсонару, через несколько дней стало известно, что у пресс-секретаря бразильского президента Фабио Вайнгартена выявили коронавирус. В Белом доме сказали, что Трамп и Пенс почти не взаимодействовали с человеком, анализы которого оказались положительными, поэтому им нет необходимости проходить тест на коронавирус. Сенатор Линдси Грэм, который также присутствовал на встрече, принял решение о самоизоляции.

Журналист на пресс-конференции сказал Трампу, что с его стороны эгоистично не сдавать такой тест в условиях быстрого распространения коронавируса.

"Ну, я не говорил, что не собираюсь проходить тестирование... Скорее всего, да. Более чем вероятно", – подчеркнул американский президент.

Трамп говорил, что не помнит, общался ли с заболевшим. Он также заявил, что не беспокоится о возможном заражении. Во время общения с прессой после встречи с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром 12 марта американский президент сказал, что его "это не касается".

В начале марта Трамп выражал сомнения в статистике смертности от коронавируса, которую приводила Всемирная организация здравоохранения. Нереалистичность цифры в 3,4% якобы подтверждают его личные разговоры "со многими людьми", из которых он сделал вывод, что в основном коронавирус переносится очень легко, так что даже нет необходимости обращаться к врачу. Об этом писало "ВВС News Україна".

Теги: США, Дональд Трамп, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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