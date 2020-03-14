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Емец представил законопроект о коронавирусе. В нем прописан алгоритм принудительной изоляции

Представленный министром здравоохранения Украины Леонидом Емцем законопроект о борьбе с коронавирусом предусматривает упрощение процедуры закупок медпрепаратов, запрет на проведение массовых мероприятий, а также алгоритм принудительной изоляции и ответственности за несоблюдение карантина.

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Законопроект о борьбе с коронавирусом Рада может принять на следующей неделе
Законопроект о борьбе с коронавирусом Рада может принять на следующей неделе
Фото: EPA

Министр здравоохранения Украины Леонид Емец 13 марта представил законопроект о борьбе с эпидемией коронавируса, сообщается в Telegram-канале Минздрава.

Ведомство отмечает, что документ предусматривает:

  • упрощение процедуры закупки товаров, работ и услуг, необходимых для предотвращения и борьбы с коронавирусом. Это позволит ускорить процесс закупки средств индивидуальной защиты и тест-систем (замминистра здравоохранения Виктор Ляшко говорил, что товары и услуги можно будет закупать в обход системы ProZorro);

  • возможность удаленной работы;

  • запрет на проведение мероприятий, в которых участвует больше 200 человек;

  • запрет на проведение мер по государственному надзору и контролю на время карантина;

  • усиление контроля при въезде и выезде с территории Украины;

  • алгоритм принудительной изоляции и самоизоляции, а также ответственность за несоблюдение карантина.

На сайте Верховной Рады документ пока не зарегистрирован.

Документ, вероятно, будет рассмотрен на внеочередной сессии парламента, которая может быть созвана на следующей неделе.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 14 марта общее число зараженных в мире достигло 150 тыс., количество жертв превысило 5,6 тыс. человек.

В Украине зафиксировано три случая заражения коронавирусом, одна из инфицированных умерла. Еще одна украинка скончалась от коронавируса в Италии.

С 12 марта Кабинет Министров ввел карантин по всей Украине. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля. 13 марта Совет национальной безопасности и обороны решил закрыть для иностранцев въезд в Украину в ночь на 16 марта и прекратить авиасообщение в ночь на 17 марта.

Теги: Украина, Кабинет Министров, карантин, Леонид Емец, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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