Емец представил законопроект о коронавирусе. В нем прописан алгоритм принудительной изоляции

Министр здравоохранения Украины Леонид Емец 13 марта представил законопроект о борьбе с эпидемией коронавируса, сообщается в Telegram-канале Минздрава.
Ведомство отмечает, что документ предусматривает:
На сайте Верховной Рады документ пока не зарегистрирован.
Документ, вероятно, будет рассмотрен на внеочередной сессии парламента, которая может быть созвана на следующей неделе.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 14 марта общее число зараженных в мире достигло 150 тыс., количество жертв превысило 5,6 тыс. человек.
В Украине зафиксировано три случая заражения коронавирусом, одна из инфицированных умерла. Еще одна украинка скончалась от коронавируса в Италии.
С 12 марта Кабинет Министров ввел карантин по всей Украине. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля. 13 марта Совет национальной безопасности и обороны решил закрыть для иностранцев въезд в Украину в ночь на 16 марта и прекратить авиасообщение в ночь на 17 марта.