Кабмин Украины поручил назначить в областях страны главных санитарных врачей

Назначить главных санитарных врачей в областях Украины Кабинет Министров уполномочил заместителя министра здравоохранения, главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко.

14 марта на внеочередном заседании Кабинет Министров Украины определился, кто будет назначать главных санитарных врачей в областях страны. Об этом проинформировал сайт Кабмина.

"Заместитель министра здравоохранения Украины, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко уполномочен правительством назначать главных санитарных врачей в регионах. Главные санитарные врачи будут отвечать за предотвращение возникновения и распространения инфекционных болезней человека, локализацию и ликвидацию их вспышек и эпидемий на местах", – сказано в сообщении.

Министр здравоохранения Илья Емец отметил, что "такой шаг усилит скорость и эффективность борьбы с коронавирусом в Украине".

"Это важный элемент реализации политики по предотвращению возникновения и распространения инфекционных болезней человека, локализации и ликвидации их вспышек и эпидемий", – объяснил глава министерства.

С 12 марта по 3 апреля Кабмин ввел карантин по всей Украине, а также запретил экспорт индивидуальных средств защиты (масок, халатов, перчаток) украинского производства. В Украине по состоянию на 13 марта было зафиксировано три случая заражения коронавирусом, одна женщина скончалась. Еще одна украинка умерла от коронавируса в Италии. 13 марта Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины решил закрыть границы для иностранцев и прекратить авиасообщение.

В мае 2017 года Кабмин ликвидировал Государственную санитарно-эпидемиологическую службу из-за нецелесообразности дальнейшего функционирования. Выполнение ее полномочий положили на Госпотребслужбу. В феврале 2020 года СНБО рекомендовал Министерству здравоохранения восстановить санитарно-эпидемиологическую службу в связи с угрозой вспышки коронавируса.

Ляшко заявлял, что Украина создаст систему реагирования на эпидемиологические угрозы, однако санитарно-эпидемиологическая служба как ведомство воссоздана не будет.