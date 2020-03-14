Пандемия коронавируса. МАУ с полуночи 17 марта прекратит полеты

В течение ближайших двух суток авиакомпания "Международные авиалинии Украины" выполнит несколько дополнительных регулярных рейсов, чтобы вывезти граждан Украины из-за границы.

МАУ рекомендовала гражданам Украины, которые не успеют вернуться домой до 17 марта, обратиться в украинские консульства Фото: Gordonua.com

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" сообщила, что с полуночи 17 марта прекращает регулярные пассажирские перевозки.

"Чартерные рейсы, запланированные на даты после 16 марта, будут выполняться по расписанию исключительно на возвращение туристов в Украину. На данный момент МАУ обрабатывает алгоритм работы с пассажирами, чтобы минимизировать неудобства и вернуться к нормальному режиму полетов после завершения карантинных мероприятий", – сказано в заявлении.

МАУ рекомендовала гражданам Украины, которые не успеют вернуться домой до 17 марта, обратиться в украинские консульства. "Согласно заявлению президента Украины, власть организует специальные отдельные нерегулярные рейсы для возвращения сограждан в Украину. МАУ заверяет, что будет оказывать всевозможную поддержку органам государственной власти по возвращению украинцев домой", – добавили в авиакомпании.

В течение ближайших двух суток МАУ планирует выполнить несколько дополнительных регулярных рейсов, чтобы вывезти граждан Украины из-за границы. "В расписание введен дополнительный рейс по маршруту Киев – Лондон – Киев и Киев – Вена – Киев вечером 14 марта, увеличена емкость на маршрут Киев – Тель-Авив – Киев (рейс будет выполняться на самолете Boeing-777), планируется дополнительный рейс в Париж", – отметили в компании.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 14 марта общее число зараженных в мире достигло 150 тыс., количество жертв превысило 5,6 тыс. человек.

С 12 марта Кабинет Министров ввел карантин по всей Украине. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля. 13 марта Совет национальной безопасности и обороны решил закрыть границы для иностранцев на две недели.

В Украине зафиксировано три случая заражения коронавирусом, одна из инфицированных умерла. Еще одна украинка скончалась от коронавируса в Италии.

Совет национальной безопасности и обороны принял решение закрыть для иностранцев въезд в Украину в ночь на 16 марта и прекратить авиасообщение в ночь на 17 марта.