Из-за коронавируса Украина отменяет поезда и приостанавливает автомобильное сообщение с Польшей

В связи с решением правительства Польши о временном закрытии международного сообщения из-за эпидемии коронавирусной инфекции, с полуночи 15 марта будет приостановлено курсирование пассажирских поездов в Польшу. Об этом 14 марта сообщила "Укрзалізниця".
Между Украиной и Польшей курсируют два скоростных поезда №705/716 и №715/706 "Киев – Перемышль", а также поезда №36 "Одесса – Перемышль", №67 "Киев – Варшава", №51 "Львов – Вроцлав" и беспересадочные вагоны "Киев – Вроцлав".
Последние поезда из Польши прибудут в Украину 14 марта. Из Украины утром 14 марта до конечной станции Перемышль отправились два поезда "Интерсити" №705 и №715. На период приостановки пассажирского сообщения больше поездов в эту страну "Укрзалізниця" отправлять не станет. Поезда "Интерсити" будут курсировать до Львова.
С 7.00 13 марта приостановлено пассажирское железнодорожное сообщение со Словакией.
Как информирует в Facebook Государственная таможенная служба Украины, запрет на въезд в Польшу через пограничные пункты пропуска также начинает действовать с 0.00 15 марта.
Список автомобильных/пеших пунктов пропуска, которые украинцы временно не смогут пересекать:
Попасть в Польшу через пункты пропуска могут:
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Польше на 13 марта зафиксировано 64 случая заражения, скончалось два человека.
В Китае с момента вспышки общее число заболевших составило 80 824, умерло 3189 человек (13 – за последние сутки).
По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами КНР по состоянию на 13 марта коронавирусом заразилось 51 767 человек в 122 странах мира (7488 – за последние сутки). 1775 человек погибли, из них 335 – за последние сутки.
В Украине подтверждено три случая заражения коронавирусом (два из них – в Черновицкой области), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась. 65-летняя гражданка Украины умерла от коронавируса в Италии, где жила и работала.