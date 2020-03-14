Из-за коронавируса Украина отменяет поезда и приостанавливает автомобильное сообщение с Польшей

С полуночи 15 марта пересечь украинско-польскую границу смогут только граждане Польши, их ближайшие родственники, дипломаты, лица, имеющие разрешение на проживание и работу на польской территории, а также водители грузового транспорта.

Поезда "Интерсити" будут ходить не до Перемышля, а только до Львова Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

В связи с решением правительства Польши о временном закрытии международного сообщения из-за эпидемии коронавирусной инфекции, с полуночи 15 марта будет приостановлено курсирование пассажирских поездов в Польшу. Об этом 14 марта сообщила "Укрзалізниця".

Между Украиной и Польшей курсируют два скоростных поезда №705/716 и №715/706 "Киев – Перемышль", а также поезда №36 "Одесса – Перемышль", №67 "Киев – Варшава", №51 "Львов – Вроцлав" и беспересадочные вагоны "Киев – Вроцлав".

Последние поезда из Польши прибудут в Украину 14 марта. Из Украины утром 14 марта до конечной станции Перемышль отправились два поезда "Интерсити" №705 и №715. На период приостановки пассажирского сообщения больше поездов в эту страну "Укрзалізниця" отправлять не станет. Поезда "Интерсити" будут курсировать до Львова.

С 7.00 13 марта приостановлено пассажирское железнодорожное сообщение со Словакией.

Как информирует в Facebook Государственная таможенная служба Украины, запрет на въезд в Польшу через пограничные пункты пропуска также начинает действовать с 0.00 15 марта.

Список автомобильных/пеших пунктов пропуска, которые украинцы временно не смогут пересекать:

Долгобычув – Угринов;

Зосин – Устилуг;

Медика – Шегини – автомобильный/пешеходный;

Кросценко – Смельница;

Будомеж – Грушев.

Попасть в Польшу через пункты пропуска могут:

граждане Польши;

иностранцы, которые являются супругами или детьми граждан Польши либо находятся под постоянной опекой граждан Польши;

иностранцы, имеющие "карту поляка";

главы дипломатических миссий, члены дипломатического и консульского персонала и члены их семей;

иностранцы, имеющие право на постоянное или временное проживание на территории Польши;

иностранцы, имеющие право работать в Польше;

иностранцы, управляющие грузовым транспортным средством.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Польше на 13 марта зафиксировано 64 случая заражения, скончалось два человека.

В Китае с момента вспышки общее число заболевших составило 80 824, умерло 3189 человек (13 – за последние сутки).

По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами КНР по состоянию на 13 марта коронавирусом заразилось 51 767 человек в 122 странах мира (7488 – за последние сутки). 1775 человек погибли, из них 335 – за последние сутки.

В Украине подтверждено три случая заражения коронавирусом (два из них – в Черновицкой области), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась. 65-летняя гражданка Украины умерла от коронавируса в Италии, где жила и работала.