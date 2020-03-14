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В Китае за сутки коронавирусом заразилось 11 человек, в других странах – 7488

В Китае с момента вспышки коронавируса общее число заболевших составило 80 824. Излечился от болезни 65 541 человек, умерло – 3189. За пределами Китая коронавирусом заразилось 51 767 человек в 122 странах мира, 1775 человек погибли.

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В ВОЗ распространение коронавируса объявили пандемией
В ВОЗ распространение коронавируса объявили пандемией
Фото: ЕРА

По состоянию на начало суток 14 марта в Китае от коронавируса умерло 13 человек, все они – в провинции Хубэй. Об этом сообщает Национальный комитет КНР по здравоохранению.

За сутки выявлено 11 новых случаев заражения, 1430 человек вылечились и были выписаны из больниц.

Всего с момента вспышки общее число заболевших составило 80 824. Излечился от болезни 65 541 человек, умерло – 3189.

В Гонконге, Макао и на Тайване зарегистрировано 197 случаев заболевания, из них пять – с летальным исходом.

По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая по состоянию на 13 марта коронавирусом заразилось 51 767 человек в 122 странах мира (7488 – за последние сутки). 1775 человек погибли, из них 335 – за последние сутки.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

В Украине по состоянию на 13 марта подтверждено три случая заражения коронавирусом (два из них – в Черновицкой области), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась. Еще одна 65-летняя гражданка Украины умерла от коронавируса в Италии, где жила и работала.

Теги: Китай, Всемирная организация здравоохранения, болезнь, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Хубэй, коронавирус
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