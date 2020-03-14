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Европейская комиссия выделит €37 млрд для поддержки стран ЕС в период пандемии коронавируса

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что пандемия коронавируса – это беспрецедентный вызов не только для систем здравоохранения, но и для экономик государств – членов ЕС.

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Фон дер Ляйен: Пандемия коронавируса испытание для нас всех
Фон дер Ляйен: Пандемия коронавируса – испытание для нас всех
Фото: EPA

Европейская комиссия выделит €37 млрд на поддержку экономики стран Евросоюза для смягчения негативных последствий распространения коронавируса. Об этом 13 марта сообщила пресс-служба Еврокомиссии. 

"Пандемия коронавируса – испытание для нас всех. Это беспрецедентный вызов не только для наших систем здравоохранения, но и для наших экономик... Мы сделаем все необходимое, чтобы поддержать европейцев и европейскую экономику", – цитирует пресс-служба председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен. 

Как уточняет "Немецкая волна", средства, которые планируют выделить в период пандемии коронавируса, заложены в бюджете ЕС на поддержку слаборазвитых регионов. Чтобы перенаправить их на другие цели, необходимо еще получить согласие Совета ЕС и Европарламента.

Среди других шагов ЕС – выделение €8 млрд на кредиты для 100 тыс. малых и средних предприятий, а также предоставление кредитных каникул фирмам-должникам. 

По прогнозу Еврокомиссии, в этом году экономика ЕС должна была бы вырасти на 1,4%, но из-за коронавируса, вероятно, такого роста не будет. 

"Сейчас мы не можем дать новый прогноз, он будет в мае. Но исходя из моделей наших расчетов, очень вероятно, что рост еврозоны и всего ЕС в этом году будет отрицательным, причем спад может оказаться весьма существенным", – цитирует "Немецкая волна" руководителя генерального директората по экономике и финансам Еврокомиссии Маартена Вервея.

Глава Европейского центробанка Кристин Лагард заявляла, что Европе грозит "мощный экономический шок", сопоставимый с финансовым кризисом 2008 года, если страны Евросоюза не примут срочные меры в ответ на распространение коронавирусной инфекции.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 13 марта, коронавирусом инфицировано 132 758 человек в более чем 120 странах, 4955 человек скончались. Большинство смертей – 3180 – зафиксировано в Китае.

В Европе эпицентр вспышки коронавируса находится в Италии, где число инфицированных возросло до 17 660. За последние сутки в стране произошло рекордное количество летальных случаев – 250 (общее количество погибших от коронавируса увеличилось до 1266). 

В Украине по состоянию на 13 марта подтверждено три случая заражения коронавирусом (два из них – в Черновицкой области), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась. Еще одна 65-летняя гражданка Украины умерла от коронавируса в Италии, где жила и работала.

Теги: Еврокомиссия, экономика, Урсула фон дер Ляйен, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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