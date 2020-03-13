В Италии за последние сутки от коронавируса скончалось рекордное количество людей. Средний возраст умерших – 80 лет

По состоянию на 13 марта в Италии зафиксировано 1266 смертей от коронавируса SARS-CoV-2, общее количество инфицированных увеличилось до 17 660.

В Италии за последние сутки зафиксировано 250 новых смертей от коронавируса SARS-CoV-2. Таким образом, общее количество погибших составляет 1266, сообщает агентство ANSA со ссылкой на официальные данные.

BBC отмечает, что это рекордное количество летальных случаев в Италии за день.

В целом число инфицированных в этой стране возросло до 17 660 (эти данные включают умерших, выздоровевших и больных). Сейчас коронавирусной инфекцией болеет 14 955 пациентов, за последние сутки их число увеличилось на 2116.

"Пациенты, которые умерли от коронавируса, в среднем были старше 80 лет, среди умерших 25,8% женщин", – цитирует La Repubblica главу Высшего института здравоохранения Италии Сильвио Брусаферро.

По его словам, лишь двое из умерших были моложе 40 лет, у них были другие серьезные заболевания: у одного – опухоль, а у второго – диабет и ожирение.

Среди умерших за последние сутки в Италии от коронавируса – 65-летняя гражданка Украины, которая работала в провинции Брешия.

Италия занимает первое место в мире по темпам распространения коронавируса и второе место по количеству зараженных и умерших (после Китая).

С 11 марта в Италии действуют строгие карантинные меры. Власти закрыли все учебные заведения, магазины (помимо продуктовых и аптек), а также бары и рестораны, запретили массовые собрания, отменили почти все спортивные мероприятия. Ограничения продлятся до 25 марта.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 13 марта, коронавирусом инфицировано 132 758 человек в более чем 120 странах, 4955 человек скончались. Большинство смертей – 3180 – зафиксировано в Китае.

В Украине по состоянию на 13 марта подтверждено три случая заражения коронавирусом (два из них – в Черновицкой области), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась.