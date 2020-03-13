Медики проверят на коронавирус жителей села в Черновицкой области, где зафиксирован случай заражения

В населенном пункте Черновицкой области, где зафиксирован случай заражения коронавирусом, есть много людей, которые работают в Италии, сказала заместитель директора департамента здравоохранения Черновицкой областной государственной администрации Полищук Мария.

Медики проверят на коронавирус других жителей села Черновицкой области, где накануне обнаружили инфицированного человека. Об этом 13 марта hromadske рассказала заместитель директора департамента здравоохранения Черновицкой областной государственной администрации Полищук Мария.

"Сегодня мы начнем проверять и других жителей села, где он живет, потому что в этом селе много тех, кто работает в Италии, и многие вернулись недавно. Врачи уже начали обзванивать жителей", – сказала она.

Полищук добавила, что инфицированный находится в инфекционном боксе, чувствует себя нормально.

"У него температура от 37 до 38", – отметила она.

Инфицированный мужчина тесно контактировал только со своей супругой. В пресс-службе Черновицкой ОГА сообщали, что женщина также находится в больнице. Она не имеет признаков заболевания, но решила изолироваться, чтобы не подвергать опасности окружающих.

По состоянию на 13.00 13 марта в Черновицкой области коронавирусом заразились два человека, еще шестерых проверяют на наличие инфекции.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 13 марта общее число зараженных в мире достигло 135 тыс., количество жертв приблизилось к 5 тыс. человек. Италия находится на втором месте по количеству случаев заражения, после Китая.

В Украине по состоянию на 13 марта зафиксировано три случая заражения коронавирусом, одна из инфицированных умерла.

С 12 марта Кабинет Министров ввел карантин по всей Украине. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля. 13 марта Совет национальной безопасности и обороны решил закрыть границы для иностранцев на две недели.