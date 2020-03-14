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Емец сказал, что коронавирус детей не поражает, "умрут все пенсионеры", но потом уточнил свое заявление

На заседании профильного комитета Верховной Рады министр здравоохранения Украины Илья Емец сказал, что коронавирус не опасен для детей, но от него "умрут все пенсионеры". Позже министр объяснил, что об уязвимости пожилых людей к новому вирусу заявил, исходя из мировых тенденций и результатов медицинских исследований.

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Емец призвал украинцев уделить особое внимание пожилым родителям
Емец призвал украинцев уделить особое внимание пожилым родителям
Фото: kmu.gov.ua

13 марта на заседании комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что от короновируса "умрут все пенсионеры". Видео заседания комитета опубликовано на YouTube-канале Верховной Рады. 

На этом заседании Емец говорил о медицинской реформе, распространении коронавирусной инфекции, а также представил проект закона "О первоочередных решениях, связанных с предотвращением, профилактикой и ликвидацией коронавируса COVID-19, других инфекционных заболеваний, связанных с ним, а также действиях при кризисных ситуациях по предупреждению распространения эпидемии". 

"Между прочим, этот вирус детей не поражает, а сейчас умрут все пенсионеры", – сказал Емец. 

ВИДЕО
Видео: volodymyr motyka / YouYube

Во время обсуждения народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк сделал министру замечание и сказал, что эти слова прозвучали очень резко.

"Я буду обращать внимание на свои слова, которые могут привести к панике", – ответил министр. 

Вечером 13 марта на сайте Министерства здравоохранения появилось объяснение по поводу заявления Емца.

"Хочу отдельно объяснить тезис об особой уязвимости к инфицированию пожилых людей. Исходя из мировой тенденции и медицинских исследований, у них чуть ли не самый высокий риск заражения и дальнейших летальных исходов. Именно поэтому Минздрав Украины уделяет особое внимание этой категории населения, принимает меры, проводит информационную кампанию, чтобы снизить такие риски", – заявил Емец. 

Он призвал граждан Украины уделить особое внимание пожилым родителям и обеспечить их всем необходимым.

На сайте Всемирной организации здравоохранения отмечается, что у пожилых людей, а также лиц с имеющимися соматическими заболеваниями (например, артериальной гипертензией, заболеваниями сердца или диабетом) вероятность тяжелого течения заболевания COVID-19 выше. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 13 марта, коронавирусом инфицировано 132 758 человек в более чем 120 странах, 4955 человек скончались. Большинство смертей – 3180 – зафиксировано в Китае.

В Украине по состоянию на 13 марта подтверждено три случая заражения коронавирусом (два из них – в Черновицкой области), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась. Еще одна 65-летняя гражданка Украины скончалась от коронавируса в Италиигде жила и работала.

Теги: Леонид Емец, Минздрав, реформа здравоохранения, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Ярослав Железняк
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