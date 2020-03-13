Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Зеленский призвал украинцев вернуться в страну в ближайшие три дня

По словам президента Украины Владимира Зеленского, все граждане, которые вернутся в Украину до прекращения авиасообщения, будут проверены на коронавирус SARS-CoV-2.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский рекомендовал гражданам воздержаться от поездок за границу
Зеленский рекомендовал гражданам воздержаться от поездок за границу
Фото: president.gov.ua

13 марта президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан вернуться в Украину до 17 марта, когда страна закроет авиасообщение из-за коронавируса. Об этом глава государства сказал в видеообращении, размещенном на YouTube-канале Офиса президента Украины.

"Я призываю всех украинцев успеть вернуться в следующие трое суток. Все, кто вернутся, будут подвергнуты медицинской проверке. В случае выявления признаков заболевания – направлены на обсервацию", – сказал Зеленский.

Он также рекомендовал гражданам Украины "воздержаться от поездок за границу без крайней необходимости, особенно это касается туристических путешествий".

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 13 марта общее число зараженных в мире достигло 135 тыс., количество жертв приблизилось к 5 тыс. человек.

С 12 марта Кабинет Министров ввел карантин по всей Украине. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля. 13 марта Совет национальной безопасности и обороны решил закрыть границы для иностранцев на две недели.

В Украине по состоянию на 13 марта зафиксировано три случая заражения коронавирусом, одна из инфицированных умерла.

Совет национальной безопасности и обороны принял решение закрыть для иностранцев въезд в Украину в ночь на 16 марта и прекратить авиасообщение с заграницей в ночь на 17 марта.

Теги: Украина, граница, туристы, карантин, путешествия, Владимир Зеленский, инфекция, проверки, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, авиасообщение, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Королева Великобритании Елизавета II отменила официальные мероприятия
Королева Великобритании Елизавета II отменила официальные мероприятия
Гайтана открыла велосезон
Гайтана открыла велосезон
Pokemon GO отправляет покемонов на домашний карантин
Pokemon GO отправляет покемонов на домашний карантин
  Вышел трейлер фильма о Beastie Boys. Видео
  Вышел трейлер фильма о Beastie Boys. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS