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"Продержитесь там". Комаровский призвал украинцев не возвращаться из-за границы в связи с коронавирусом

Украинцам, которые находятся за границей и размышляют о возвращении из-за коронавируса, в Украине лучше не будет, заявил педиатр Евгений Комаровский.

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Комаровский считает, что украинцев спасать в Украине "особо некому"
Комаровский считает, что украинцев спасать в Украине "особо некому"
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Гражданам Украины, которые находятся за границей, не стоит возвращаться из-за распространения коронавируса. Об этом 13 марта в программе "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" заявил украинский педиатр Евгений Комаровский.

"Я бы искренне призвал всех наших, которые находятся за пределами Украины, там работают и сейчас думают бросить эту работу и вернуться: ребята, не надо бросать работу, не надо. Продержитесь там. Вот не надо сейчас бежать сюда из Италии, это неправильно. Здесь вам лучше не будет. Это я вам говорю честно", – сказал он.

По словам медика, "особо их спасать в стране некому".

"Я сейчас получаю сотни писем от наших из Китая, которых я уговорил, что возвращаться не надо", – объяснил Комаровский.

13 марта Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение прекратить авиасообщение с заграницей в ночь на 17 марта.

В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев вернуться в ближайшие три дня.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 13 марта общее число зараженных в мире достигло 135 тыс., количество жертв приблизилось к 5 тыс. человек.

С 12 марта Кабинет Министров ввел карантин по всей Украине. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля. 13 марта Совет национальной безопасности и обороны решил закрыть границы для иностранцев на две недели.

В Украине по состоянию на 13 марта зафиксировано три случая заражения коронавирусом, одна из инфицированных умерла.

Теги: Китай, медицина, Италия, граница, карантин, Евгений Комаровский, украинцы, медики, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Свобода слова Савика Шустера, коронавирус
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