"Слегонца, сильно не наливайте". В Радомышле дезинфицировали церковь и автостанцию. Видео
13 марта в Радомышле Житомирской области, где от коронавируса скончалась 71-летняя женщина, провели дезинфекцию в церкви и в помещении автостанции. Ролик опубликован на YouTube-канале областного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. "Слегонца, сильно не наливайте", – комментирует голос за кадром действия людей в костюмах химзащиты в помещении церкви.
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