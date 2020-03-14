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"Слегонца, сильно не наливайте". В Радомышле дезинфицировали церковь и автостанцию. Видео

13 марта в Радомышле Житомирской области, где от коронавируса скончалась 71-летняя женщина, провели дезинфекцию в церкви и в помещении автостанции. Ролик опубликован на YouTube-канале областного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. "Слегонца, сильно не наливайте", – комментирует голос за кадром действия людей в костюмах химзащиты в помещении церкви.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Дезинфекцию проводили в костюмах химзащиты
Дезинфекцию проводили в костюмах химзащиты
Скриншот: Управління ДСНС України у Житомирській області / YouTube
видео

Видео: Управління ДСНС України у Житомирській області / YouTube
Теги: ГСЧС, церковь, Житомирская область, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Радомышль
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