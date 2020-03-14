Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Украина прекращает авиасообщение и закрывает границу, двое украинцев умерли от коронавируса. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий пятницы, 13 марта.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По данным ВОЗ, коронавирусом в мире инфицировано более 130 тыс. человек
По данным ВОЗ, коронавирусом в мире инфицировано более 130 тыс. человек
Фото: EPA

Коронавирус в Украине

От коронавируса 13 марта скончалось две гражданки Украины: 71-летняя женщина из Житомирской области, а также 65-летняя женщина, которая жила и работала в Италии.

Всего на территории Украины зафиксировано три случая заражения коронавирусом (включая умершую жительницу Житомирской области). Кроме того, по предварительным данным главы МВД Украины Арсена Авакова, еще 12 человек инфицированы в оккупированной Горловке. 

Из-за распространения коронавирусной инфекции президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

На заседании было принято решение в ночь на 16 марта полностью запретить въезд на территорию страны иностранных граждан, а с 17 марта прекратить авиационное сообщение с другими странами. Украинцы, которые возвращаются домой из стран, где зафиксированы случаи коронавируса, будут направляться на обсервацию. 

Коронавирус в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирусом инфицировано более 130 тыс. человек в более чем 120 странах, 4955 человек скончались. Большинство смертей – 3180 – зафиксировано в Китае. На втором месте по количеству зараженных и умерших находится Италия, где число инфицированных возросло до 17 660. За последние сутки в стране произошло рекордное количество летальных случаев – 250 (общее количество погибших от коронавируса увеличилось до 1266). 

США вслед за некоторыми европейскими странами ввели режим чрезвычайного положения из-за коронавируса. Президент Дональд Трамп пообещал выделить $50 млрд для сдерживания распространения болезни. 

В ряде стран коронавирусом заразились известные политики, общественные деятели и спортсмены, в том числе жена премьер-министра Канады Джастина Трюдо Софи, министр внутренних дел Австралии Питер Даттон, главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета и еще восемь игроков из разных футбольных команд.

По данным бразильских СМИ, первый анализ подтвердил коронавирус и у президента Бразилии Жаира Болсонару, ожидаются результаты второго. На прошлой неделе он посетил США, где встречался с президентом Дональдом Трампом.

Переговоры по Донбассу 

13 марта издание ZN.UA опубликовало документ о создании консультативного совета, о чем договорились на последних переговорах в Минске. В него должны войти по 10 представителей от Украины и ОРДЛО с правом решающего голоса, а также по одному представителю от ОБСЕ, Германии, Франции и России с правом совещательного голоса. 

По мнению журналистов издания, решение о создании этого органа "фиксирует субъектность ОРДЛО", а боевики получат право голоса наравне с Украиной, тогда как Россия получит статус наблюдателя.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заверил, что создание консультативного совета не является шагом к официальному признанию оккупационных властей не подконтрольных Украине районов Донецкой и Луганской областей. 

Ряд депутатов из "Слуги народа" увидели в достигнутых договоренностях нарушение законодательства и обратились по этому поводу к президенту Владимиру Зеленскому. 

Вечером 13 марта на Банковой состоялся митинг против переговоров с боевиками. Участники акции держали плакаты "Вирус малоросса более смертельный, чем коронавирус", "Не распространяй вирус Кремля", "Нет переговорам с террористами" и др. 

Бывший представитель Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Безсмертный в комментарии "ГОРДОН" сравнил созданный в Минске консультативный совет с инородным телом, которое взорвется в Украине осенью этого года. 

НБУ спасает гривну 

С начала года Национальный банк Украины продал на межбанковском валютном рынке $1,5 млрд, $981,6 млн из которых – за последнюю неделю.

В 2020 году официальный курс гривны к доллару уже опустился более чем на 2 грн.

Теги: США, Италия, НБУ, СНБО, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, контактная группа, война в Украине, курс гривны, война на Донбассе, Жаир Болсонару, Андрей Ермак, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Королева Великобритании Елизавета II отменила официальные мероприятия
Королева Великобритании Елизавета II отменила официальные мероприятия
Гайтана открыла велосезон
Гайтана открыла велосезон
Pokemon GO отправляет покемонов на домашний карантин
Pokemon GO отправляет покемонов на домашний карантин
  Вышел трейлер фильма о Beastie Boys. Видео
  Вышел трейлер фильма о Beastie Boys. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS