"Противоречит законодательству и национальным интересам". Нардепы от "Слуги народа" обратились к Зеленскому по поводу консультативного совета по Донбассу

По крайней мере 20 народных депутатов от "Слуги народа" подписались под обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому по поводу переговоров с РФ и создания консультативного совета в рамках трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе. Парламентарии считают, что последние договоренности могут противоречить действующему законодательству, в котором закреплен статус РФ как оккупанта.

Депутаты от "Слуги народа" призвали больше информировать их о переговорах с Россией Фото: Слуга Народу / Facebook

Ряд народных депутатов из пропрезидентской фракции "Слуга народа" обратились к главе государства Владимиру Зеленскому по поводу последних переговоров с РФ по Крыму и Донбассу.

Обращение к Зеленскому депутаты публикуют на своих страницах в Facebook. Народный депутат от "Слуги народа" Никита Потураев отметил, что считать подписантов не было времени. "Решили, что публикация является фактом подписания. Так что я сам на сейчас не знаю, сколько коллег присоединилось", – написал он.

В обращении сказано, что народные депутаты разделяют обеспокоенность общественности по поводу заявлений разных должностных лиц о возможности возобновления поставок воды в оккупированный Крым, о том, что на востоке Украины – внутренний конфликт, и другими.

"Не можем также не заметить одобренное представителями Украины в рамках трехсторонней контактной группы [по урегулированию конфликта на Донбассе] решение о создании консультативного совета в рамках политической подгруппы трехсторонней контактной группы. Тревогу вызывает тот факт, что в создаваемый консультативный совет войдут на равных правах представители Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины как стороны консультаций", – сказано в заявлении.

Депутаты напомнили, что в соответствии с украинским законодательством, некоторые районы Донецкой и Луганской областей оккупировала Российская Федерация, а на этих территориях действуют оккупационные органы власти.

"Следовательно, украинское законодательство делает невозможным признание в любой форме любых органов власти так называемых "ЛНР", "ДНР", ОРДЛО и прочих. Все переговоры об обеспечении прав и интересов граждан Украины, а также о прекращении вооруженной агрессии должны вестись исключительно с Российской Федерацией и ее представителями. Легитимность представителей так называемых ОРДЛО может быть признана только в том случае, если они назначены законными представителями Украины или законными органами власти нашего государства", – считают парламентарии от "Слуги народа".

По мнению нардепов, создание консультативного совета может привести к негативным последствиям для Украины, в частности к снятию санкций с РФ.

"Мы осознаем, что создаваемый консультативный совет является лишь совещательным органом без права принятия решений. Вместе с тем, по нашему убеждению, реализация на практике обнародованного украинскими СМИ положения об упомянутом консультативном совете закладывает основу для того, чтобы поставить под сомнение закрепленную в законодательстве Украины позицию нашего государства о том, что на востоке Украины происходит вооруженная агрессия со стороны Российской Федерации, которая временно оккупировала Автономную Республику Крым, город Севастополь и территории в Донецкой и Луганской областях. Такой подход может поставить под сомнение продолжение санкций наших западных партнеров. Кроме того, он никоим образом не решает безопасностную составляющую конфликта на Донбассе", – сказано в обращении.

В связи с этим депутаты призвали Зеленского не допустить реализации обнародованных решений о создании консультативной группы "способом и в форме, которые не находят поддержку народа Украины, противоречат действующему законодательству государства и национальным интересам".

"Также призываем президента Украины обязать делегацию Украины на переговорах с Россией проводить на регулярной основе консультации и информировать Верховную Раду о подходах и состоянии переговоров", – сказано в заявлении.

По состоянию на 19.15 пост с обращением к Зеленскому опубликовали не менее 20 народных депутатов от "Слуги народа": Потураев, Гео Лерос, Богдан Яременко, Анастасия Красносельская, Егор Чернев, Андрей Герус, Дмитрий Гурин, Виталий Безгин, Дмитрий Наталуха, Александр Ткаченко, Елена Шуляк, Иван Юнаков, Игорь Васылив, Александр Мариковский, Алексей Мовчан, Елизавета Ясько, Игорь Фрис, Виктория Подгорная, Мария Мезенцева, Дмитрий Кисилевский. Всего во фракцию входит 248 депутатов.

11 марта в Минске трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась о создании так называемого консультативного совета. После заседания украинская сторона не уточнила, чем именно он будет заниматься, но РФ и боевики "ДНР" и "ЛНР" завили о "площадке для прямого диалога" между "сторонами конфликта".

13 марта издание ZN.UA опубликовало документ о создании совета. В него должны войти по 10 представителей от Украины и боевиков "ЛДНР" с правом решающего голоса, а также по одному представителю от ОБСЕ, Германии, Франции и России с правом совещательного голоса. По мнению журналистов издания, решение о создании этого органа "фиксирует субъектность ОРДЛО", а боевики получат право голоса наравне с Украиной, тогда как Россия получит статус наблюдателя наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

В Офисе президента Украины заявили, что решение о создании консультативного совета было принято после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии о выполнении договоренностей саммита "Нормандской четверки", состоявшегося в декабре 2019 года. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заверил, что создание консультативного совета не является шагом к официальному признанию оккупационных властей не подконтрольных Украине районов Донецкой и Луганской областей. По его словам, совет будет рассматривать вопросы из пакета Минских договоренностей и давать рекомендации, "которые могут быть использованы или не использованы в работе политической подгруппы".

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. На переговорах в Минске присутствуют представители боевиков "ДНР" и "ЛНР".

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства, и требует прямого диалога между Украиной и боевиками.

В феврале 2020 года президент Украины Владимир Зеленский говорил, что прямого диалога с боевиками не будет. "Нас убеждают, что таким действенным механизмом является прямой диалог с так называемыми местными властями в ОРДЛО. Мы готовы к диалогу с мирным населением этих территорий. Но не с теми, кто является непризнанным с точки зрения международного права", – заявил он.