В Минске договорились о создании консультативного совета по Донбассу. Боевики получат в нем право голоса наравне с Украиной

Договоренности в рамках трехсторонней контактной группы о создании консультативного совета "фиксируют субъектность ОРДЛО", тогда как Россия получает статус наблюдателя наравне с Германией, Францией и ОБСЕ, подчеркивает ZN.UA, в распоряжение которого попали документы о создании совета.

В Минске договорились о создании нового органа для урегулирования конфликта на Донбассе Фото: EPA

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась о создании консультативного совета. В него должны войти по 10 представителей от Украины и боевиков "ЛДНР" с правом решающего голоса, а также по одному представителю от ОБСЕ, Германии, Франции и России с правом совещательного голоса. Документ, фиксирующий эти договоренности, опубликовало 13 марта издание ZN.UA.

Как отмечает ZN.UA, совет "фиксирует субъектность ОРДЛО" и дает России, поддерживающей боевиков на Донбассе, статус гаранта-наблюдателя наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Ожидается, что решение о создании консультативного совета будет подписано 25 марта 2020 года после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии.

"Основной задачей совета является осуществление диалога, консультаций и выработка предложений по проектам политических и правовых решений по урегулированию конфликта в соответствии с комплексами мер, в том числе относительно проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины", – говорится в решении контактной группы.

Состав совета, в соответствии с договоренностями, должен быть определен как минимум за три дня до первого заседания.

"В так называемом консультативном совете за стол переговоров на равных правах и в равном статусе усаживают представителей официальной Украины и самопровозглашенных "ЛДНР". Это то, от чего Киев категорически отказывался все шесть лет. И это та ошибка, совершенная в свое время Кишиневом в урегулировании приднестровского конфликта, которую эксперты настоятельно призывали Киев не повторять", – подчеркивает издание.

Также ZN.UA указывает, что в документе говорится о "необходимости всеобъемлющего политического урегулирования конфликта", однако ничего не сказано о необходимости немедленного прекращения огня, стойкого режима тишины и обеспечения всех условий безопасности, необходимых для политического процесса.

В Офисе президента Украины изданию заявили, что решение о создании консультативного совета было принято после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии о выполнении договоренностей саммита "Нормандской четверки", состоявшегося в декабре 2019 года.

В состав совета планируют включить членов политической подгруппы контактной группы.

О создании совета, но без уточнения, чем он будет заниматься, накануне сообщила пресс-служба офиса украинского президента.