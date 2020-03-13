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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики на Донбассе четыре раза обстреливали позиции сил ООС, один военнослужащий получил ранения

12 марта представители незаконных вооруженных формирований обстреливали позиции украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Работали снайперы боевиков.

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С начала суток обстрелам подверглись защитники Лебединского
С начала суток обстрелам подверглись защитники Лебединского
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За прошедшие сутки боевики на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

Представители незаконных вооруженных формирований обстреливали позиции сил ООС из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также отмечена работа снайперской пары.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики открывали огонь вблизи Водяного и Песок.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – неподалеку от Зайцево и Луганского.

С начала новых суток российские оккупационные войска из миномета калибра 82 мм выпустили 11 мин по позициям защитников Лебединского, отметили в штабе. Без потерь с украинской стороны.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/810200696139215

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.

Теги: Донбасс, военные, снайперы, боевики, Пески, Зайцево, Водяное, Луганское, Лебединское, война на Донбассе, операция Объединенных сил, ООС
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