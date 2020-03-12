Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Пристайко: Война на Донбассе не мешает Украине стать членом НАТО

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко выразил уверенность, что Украина станет членом Североатлантического альянса.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Пристайко заверил, что юридических препятствий на пути Украины в НАТО нет
Пристайко заверил, что юридических препятствий на пути Украины в НАТО нет
Фото: EPA

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко признал, что война на Донбассе усложняет путь Украины в НАТО, однако заверил, что для членства в Альянсе не существует юридических препятствий. Заявление Пристайко опубликовано на странице его офиса в Facebook.

"В основополагающих документах Альянса нет положения, которое бы запрещало присоединяться к НАТО стране, в которой продолжается военный конфликт. Поэтому с юридической точки зрения Украина имеет такие же возможности [стать членом Альянса], как и другие страны, которые не воюют. В то же время несомненно, что война на Донбассе усложняет путь Украины в Альянс. Конфликт уносит жизни наших людей, истощает Украину, задерживает наше цивилизационное развитие, мешает реализовать критически необходимые реформы", – сказано в заявлении.

По мнению Пристайко, именно на это рассчитывает Россия, "которая традиционно провоцирует нестабильность в соседних государствах, в частности, чтобы затруднить их движение в европейские и евроатлантические структуры".

"Яркий пример, как это работает, – война в Грузии. Задача Украины – "вырваться" из конфликта, используя все возможные дипломатические и другие средства. Политическое решение по вступлению Украины в НАТО будет зависеть от развития нашей страны: внедрения военных и других реформ, обеспечения демократии и верховенства права. Мы непременно будем в НАТО – это лишь вопрос времени", – заключил он.

https://www.facebook.com/UA.EU.NATO/posts/2849357745178827

О том, что Украина не может стать членом НАТО, пока продолжается война на Донбассе, 11 марта заявил советник секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Сергей Сивохо.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости".

9 марта 2018 года в НАТО сообщили, что признают за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля 2019 года.

В ноябре 2019 года тогдашний министр обороны Андрей Загороднюк говорил, что для окончательного перехода ВСУ на стандарты НАТО необходимо несколько лет. При этом новый министр обороны Андрей Таран заявил 11 марта, что украинская армия в ближайшее время не сможет полностью адаптироваться к стандартам НАТО.

Теги: Украина, НАТО, Донбасс, евроинтеграция, ВСУ, Андрей Загороднюк, война на Донбассе, Вадим Пристайко, Сергей Сивохо
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Книгу о Гарри Поттере продали с аукциона за $152 тыс.
Книгу о Гарри Поттере продали с аукциона за $152 тыс.
Сын заразившихся коронавирусом Хэнкса и Уилсон рассказал о состоянии родителей
Сын заразившихся коронавирусом Хэнкса и Уилсон рассказал о состоянии родителей
  "Больше, чем у депутата". Экс-нардеп Гаврилюк, работающий таксистом, озвучил свои заработки
  "Больше, чем у депутата". Экс-нардеп Гаврилюк, работающий таксистом, озвучил свои заработки
На съемках сериала "Ривердэйл" обнаружили инфицированного коронавирусом
На съемках сериала "Ривердэйл" обнаружили инфицированного коронавирусом
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS