Украина продолжит участие в операции НАТО в Афганистане – Пристайко

По словам главы МИД Украины Вадима Пристайко, украинские военные продолжат участие в операции США и НАТО в Афганистане до тех пор, пока будет потребность в помощи афганскому народу.

Украина продолжит свое участие в операции НАТО в Афганистане. Об этом 1 марта в Twitter заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Украина является надежным партнером Соединенных Штатов и НАТО и будет продолжать вносить свой вклад в восстановление мира и стабильности в Афганистане через участие в операции НАТО "Решительная поддержка", пока будет потребность в помощи афганскому народу", – написал глава МИД.

Україна є надійним партнером Сполучених Штатів та НАТО та продовжуватиме робити свій внесок у відновлення миру і стабільності в Афганістані через участь в операції НАТО «Рішуча підтримка» допоки буде потреба в допомозі афганському народові. — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) March 1, 2020

29 февраля 2020 года США и "Талибан" подписали мирное соглашение, которое предусматривает постепенный вывод всех сил США и международной коалиции из Афганистана при условии, что талибы выполнят свою часть сделки: начнут переговоры с афганским правительством, будут соблюдать перемирие и препятствовать использованию территории Афганистана для деятельности, угрожающей безопасности США и их союзников.