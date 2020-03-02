Украина продолжит участие в операции НАТО в Афганистане – Пристайко

Украина продолжит свое участие в операции НАТО в Афганистане. Об этом 1 марта в Twitter заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
"Украина является надежным партнером Соединенных Штатов и НАТО и будет продолжать вносить свой вклад в восстановление мира и стабильности в Афганистане через участие в операции НАТО "Решительная поддержка", пока будет потребность в помощи афганскому народу", – написал глава МИД.
Україна є надійним партнером Сполучених Штатів та НАТО та продовжуватиме робити свій внесок у відновлення миру і стабільності в Афганістані через участь в операції НАТО «Рішуча підтримка» допоки буде потреба в допомозі афганському народові.— Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) March 1, 2020
29 февраля 2020 года США и "Талибан" подписали мирное соглашение, которое предусматривает постепенный вывод всех сил США и международной коалиции из Афганистана при условии, что талибы выполнят свою часть сделки: начнут переговоры с афганским правительством, будут соблюдать перемирие и препятствовать использованию территории Афганистана для деятельности, угрожающей безопасности США и их союзников.
США планируют работать с Советом Безопасности ООН для снятия санкций с членов движения "Талибан".
Вашингтон ввел свои войска в Афганистан после терактов 11 сентября 2001 года. Решение было поддержано близкими союзниками США. Официально провозглашенной целью войны было уничтожение военной структуры "Аль-Каиды" и лишение этой террористической организации позиций в Афганистане путем отстранения от власти в Кабуле движения "Талибан". Сейчас под контролем талибов находится более половины территории Афганистана.