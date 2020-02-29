США помогут снять санкции Совбеза ООН с членов движения "Талибан"

В соглашении между США и движением "Талибан", подписанном 29 февраля, указано, что санкции Совбеза ООН в отношении членов движения должны быть сняты до мая 2020 года.

США будут работать с Советом Безопасности ООН для снятия санкций с членов движения "Талибан". Как сообщает Reuters, об этом говорится в соглашении между Соединенными Штатами и "Талибаном", которое было подписано сегодня в Дохе (Катар).

Ожидается, что санкции будут сняты до мая текущего года.

Исламистское движение "Талибан" зародилось в Афганистане в 1994 году. В 1996–2001 годах талибы контролировали большую часть страны. В 2001 году, через месяц после терактов 11 сентября, международная коалиция под руководством США начала военную кампанию в Афганистане, свергнув правительство талибов, которое укрывало организаторов теракта.

В 2003 году Совбез ООН признал "Талибан" террористической организацией.

29 февраля 2020 года США и "Талибан" подписали мирное соглашение, которое предусматривает постепенный вывод всех сил США и международной коалиции из Афганистана при условии, что талибы выполнят свою часть сделки: начнут переговоры с афганским правительством, будут соблюдать перемирие и препятствовать использованию территории Афганистана для деятельности, угрожающей безопасности США и их союзников.