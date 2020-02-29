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США и "Талибан" подписали мирное соглашение

После подписания соглашения между США и "Талибаном" о мире в Афганистане должны начаться переговоры между талибами и афганским правительством. Согласно договоренностям, военные США и стран НАТО должны покинуть Афганистан в течение 14 месяцев.

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Соглашение подписывали в Дохе
Соглашение подписывали в Дохе
Фото: ЕРА

Сегодня в столице Катара Дохе представители США и радикального движения "Талибан" подписали мирное соглашение, которое может стать шагом к прекращению в Афганистане 18-летней войны. Об этом сообщает Reuters.

В церемонии приняли участие президент Афганистана Ашраф Гани, глава Пентагона Марк Эспер, госсекретарь США Майк Помпео, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Соглашение было подписано специальным посланником США Залмаем Халилзадом и политическим руководителем талибов муллой Абдулой Гани Барадаром.

На церемонии также присутствовали министры иностранных дел и чиновники из Пакистана, Индонезии, Узбекистана и Таджикистана.

После подписания соглашения должны начаться переговоры между талибами и афганским правительством. США и правительство Афганистана отпустят 5 тыс. пленных, "Талибан" отпустит до тысячи пленных к 10 марта.

Согласно договоренностям, военные США и стран НАТО должны покинуть Афганистан в течение 14 месяцев при условии выполнения талибами своих обязательств. На данный момент в Афганистане находится до 13 тыс. американских солдат.

Агентство пишет, что за несколько часов до сделки талибы дали указание своим боевикам в Афганистане воздерживаться от любых атак.

США ввели войска в Афганистан после терактов 11 сентября 2001 года. Решение было поддержано близкими союзниками Вашингтона. Официально провозглашенной целью войны было уничтожение военной структуры "Аль-Каиды" и лишение этой террористической организации позиций в Афганистане путем отстранения от власти в Кабуле движения "Талибан". Сейчас под контролем талибов находится более половины территории Афганистана.

26 января 2019 года агентство Reuters написало, что официальные представители талибов согласовали с американскими переговорщиками проект мирного соглашения, предусматривающий вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания.

3 сентября Халилзад сообщил, что США и "Талибан" достигли соглашения об условиях мирного договора в Афганистане.

5 сентября в дипломатическом районе Кабула произошел теракт, в котором погибли двое военнослужащих из состава НАТО – один из Румынии, второй из США. После этого Трамп заявил об отказе от переговоров с "Талибаном".

В декабре переговоры возобновились.

Теги: США, НАТО, Афганистан, Пентагон, Йенс Столтенберг, пленные, Талибан, талибы, Ашраф Гани, Майк Помпео, сделка, Марк Эспер, соглашение
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