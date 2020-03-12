Загороднюк сказал, что заявления Тарана о ВСУ и стандартах НАТО вызывают обеспокоенность

Министр обороны Украины Андрей Таран сказал, что украинская армия в ближайшее время не сможет полностью адаптироваться к стандартам Североатлантического Альянса. Предыдущий глава оборонного ведомства Андрей Загороднюк считает, что такими заявлениями "устелен путь" в сторону, противоположную НАТО.

Загороднюк: Адаптация и внедрение стандартов являются частью интеграции, и нельзя делать одно без другого Фото: Андрій Загороднюк / Facebook

11 марта бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк сказал "Радіо Свобода", что заявления нового главы украинского оборонного ведомства по поводу адаптации Вооруженных сил Украины к стандартам НАТО вызывают обеспокоенность.

"Как можно серьезно говорить о том, что мы идем в НАТО (напоминаю, что об этом написано и в Стратегии национальной безопасности, которую мы приняли менее чем месяц назад, и в Конституции Украины) и при этом сразу же отказываться от перехода на стандарты? Адаптация и внедрение стандартов являются частью интеграции, и нельзя делать одно без другого. Кроме того, они значительно усилят эффективность наших подразделений, а значит – обороноспособность страны", – сказал Загороднюк.

Он назвал "вполне реалистичной" адаптацию стандартов в ВСУ тем, что есть у НАТО.

"Что касается "нереалистичности" адаптации стандартов в ВСУ – вопрос, сколько времени и на каких должностях министр изучал стандарты, что у него появилась такая позиция? Это вполне реалистично – по крайней мере по ключевому пакету и десяткам технических стандартов, так чтобы через два года мы могли говорить об осуществлении перехода", – отметил экс-министр.

В Telegram Загороднюк добавил, что, по его мнению, подобными заявлениями "устелен путь" в сторону, противоположную НАТО.

11 марта Таран заявил, что украинская армия в ближайшее время не сможет полностью адаптироваться к стандартам НАТО.

В комментарии "Радіо Свобода" на уточняющий вопрос, почему по стандартам НАТО сейчас украинская армия не может развиваться, Таран сказал: "Я именно так и говорил, что пока".

"Потому что даже страны НАТО в настоящее время не имеют всех стандартов НАТО, воплощенных в жизнь в каждой стране", – отметил он.

Конкретизировать, какие это могут быть стандарты, министр обороны отказался.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости".

9 марта 2018 года в НАТО сообщили, что признают за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля 2019 года.

В ноябре 2019 года Загороднюк говорил, что для окончательного перехода ВСУ на стандарты НАТО необходимо несколько лет.

Верховная Рада назначила Тарана министром обороны 4 марта. За представление, внесенное президентом Владимиром Зеленским, проголосовали 285 народных депутатов.