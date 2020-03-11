Глава Минобороны Украины о переходе армии на стандарты НАТО: Недостижимая в ближайшее время цель

Министр обороны Украины Андрей Таран считает, что Вооруженным силам следует сосредоточиться на способности взаимодействовать с силами НАТО.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году Фото: ЕРА

Украинская армия в ближайшее время не сможет полностью адаптироваться к стандартам НАТО. Такое мнение 11 марта выразил новый министр обороны Украины Андрей Таран, трансляцию представления которого вел в Facebook Офис президента Украины.

"Учитывая наши реалии, главной задачей Министерства обороны вместо амбициозной, но недостижимой в ближайшее время цели полной адаптации Вооруженных сил Украины к стандартам НАТО у нас должна быть вполне реальная цель – максимальное обеспечение способности Вооруженных сил Украины взаимодействовать с силами Альянса", – сказал он.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости".

9 марта 2018 года в НАТО сообщили, что признают за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля 2019 года.

В ноябре 2019 года на тот момент министр обороны Украины Андрей Загороднюк говорил, что для окончательного перехода ВСУ на стандарты НАТО необходимо несколько лет.

Верховная Рада назначила Тарана министром обороны 4 марта. За представление, внесенное президентом Владимиром Зеленским, проголосовали 285 народных депутатов.