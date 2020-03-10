Сийярто заявил, что блокирование работы комиссии Украина – НАТО не является пророссийской политикой

Венгрия будет продолжать блокировать заседание комиссии Украина – НАТО до тех пор, пока в Украине не будут восстановлены права меньшинств, сказал венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто. Он анонсировал переговоры с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Сийярто заявил, что интересы 150 тыс. венгров Закарпатья для Будапешта не менее важны, чем геополитические соображения Фото: ЕРА

Представление позиции Венгрии по вопросу диаспоры в Украине как пророссийской политики является абсурдом. Об этом, выступая в парламенте в Будапеште, заявил 10 марта министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, информирует служба новостей общественного вещателя Híradó.

Венгрия выступает на стороне Украины, когда речь идет о территориальной целостности и суверенитете этой страны, но права венгерского этнического сообщества в Закарпатье и других меньшинств нарушаются законами, которые принимаются в Киеве, подчеркнул Сийярто.

Венгрия будет продолжать блокировать заседания комиссии Украина – НАТО до тех пор, "пока в Украине не будут восстановлены права меньшинств", так как интересы 150 тыс. этнических венгров для Будапешта не менее важны, чем геополитические соображения, отметил министр.

Он анонсировал свою встречу с украинским коллегой Дмитрием Кулебой 26 марта. Венгерская сторона "внесет рациональные предложения", пообещал глава МИД.

Сийярто добавил, что желание Киева добиться, чтобы каждый гражданин Украины говорил на государственном языке, и возможность национальных меньшинств говорить на своем родном языке не являются взаимоисключающими. По словам министра, образование на украинском языке неадекватного качества, уровень необходимо повышать и Венгрия готова помочь в финансировании таких инициатив.

После принятия Верховной Радой закона "Об образовании" отношения Украины и Венгрии ухудшились. Закон во втором чтении и в целом был принят 5 сентября 2017 года, он вступил в силу 28 сентября. Согласно нормам этого документа, расширяется использование государственного языка в школьном обучении. Венгрия выразила беспокойство о будущем венгерского меньшинства в Украине. В Будапеште блокируют заседания комиссии Украина – НАТО на высшем уровне и заявляют, что готовы противостоять евроатлантической интеграции Украины, пока в закон не будут внесены изменения.

Премьер Венгрии Виктор Орбан подчеркивал в ноябре 2018 года, что поддерживает Украину в противостоянии с Россией.

Украинская сторона объясняла, что в венгерских школах в Закарпатье украинский язык преподавался в таких мизерных объемах, что по окончании школы большинство молодых венгров практически его не понимают. Таким образом, у них возникают проблемы при поступлении в украинские университеты и поиске работы.

В законе "О функционировании украинского языка как государственного", принятом Радой в апреле 2019 года, предусмотрено, что положения языковой статьи закона об образовании должны быть имплементированы в 2023 году.

На встрече с тогдашним министром образования и науки Украины Анной Новосад 7 февраля Сийярто предложил украинской стороне уравнять венгерский язык с языком коренного народа, а также увеличить время изучения украинского в школах за счет увеличения количества уроков соответствующего предмета. Новосад эти предложения отклонила, заявив, что Украина выполнила все рекомендации Венецианской комиссии по поводу закона "Об образовании".