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Сийярто заявил, что блокирование работы комиссии Украина – НАТО не является пророссийской политикой

Венгрия будет продолжать блокировать заседание комиссии Украина – НАТО до тех пор, пока в Украине не будут восстановлены права меньшинств, сказал венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто. Он анонсировал переговоры с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

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Сийярто заявил, что интересы 150 тыс. венгров Закарпатья для Будапешта не менее важны, чем геополитические соображения
Сийярто заявил, что интересы 150 тыс. венгров Закарпатья для Будапешта не менее важны, чем геополитические соображения
Фото: ЕРА

Представление позиции Венгрии по вопросу диаспоры в Украине как пророссийской политики является абсурдом. Об этом, выступая в парламенте в Будапеште, заявил 10 марта министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, информирует служба новостей общественного вещателя Híradó.

Венгрия выступает на стороне Украины, когда речь идет о территориальной целостности и суверенитете этой страны, но права венгерского этнического сообщества в Закарпатье и других меньшинств нарушаются законами, которые принимаются в Киеве, подчеркнул Сийярто.

Венгрия будет продолжать блокировать заседания комиссии Украина – НАТО до тех пор, "пока в Украине не будут восстановлены права меньшинств", так как интересы 150 тыс. этнических венгров для Будапешта не менее важны, чем геополитические соображения, отметил министр.

Он анонсировал свою встречу с украинским коллегой Дмитрием Кулебой 26 марта. Венгерская сторона "внесет рациональные предложения", пообещал глава МИД.

Сийярто добавил, что желание Киева добиться, чтобы каждый гражданин Украины говорил на государственном языке, и возможность национальных меньшинств говорить на своем родном языке не являются взаимоисключающими. По словам министра, образование на украинском языке неадекватного качества, уровень необходимо повышать и Венгрия готова помочь в финансировании таких инициатив.

После принятия Верховной Радой закона "Об образовании" отношения Украины и Венгрии ухудшились. Закон во втором чтении и в целом был принят 5 сентября 2017 года, он вступил в силу 28 сентября. Согласно нормам этого документа, расширяется использование государственного языка в школьном обучении. Венгрия выразила беспокойство о будущем венгерского меньшинства в Украине. В Будапеште блокируют заседания комиссии Украина – НАТО на высшем уровне и заявляют, что готовы противостоять евроатлантической интеграции Украины, пока в закон не будут внесены изменения.

Премьер Венгрии Виктор Орбан подчеркивал в ноябре 2018 года, что поддерживает Украину в противостоянии с Россией.

Украинская сторона объясняла, что в венгерских школах в Закарпатье украинский язык преподавался в таких мизерных объемах, что по окончании школы большинство молодых венгров практически его не понимают. Таким образом, у них возникают проблемы при поступлении в украинские университеты и поиске работы.

В законе "О функционировании украинского языка как государственного", принятом Радой в апреле 2019 года, предусмотрено, что положения языковой статьи закона об образовании должны быть имплементированы в 2023 году.

На встрече с тогдашним министром образования и науки Украины Анной Новосад 7 февраля Сийярто предложил украинской стороне уравнять венгерский язык с языком коренного народа, а также увеличить время изучения украинского в школах за счет увеличения количества уроков соответствующего предмета. Новосад эти предложения отклонила, заявив, что Украина выполнила все рекомендации Венецианской комиссии по поводу закона "Об образовании". 

Теги: Россия, Украина, НАТО, Закарпатье, Венгрия, диаспора, украинский язык, переговоры, Дмитрий Кулеба, Петер Сийярто
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