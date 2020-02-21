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Сийярто заявил, что на поддержку Украины Венгрия с 2014 года выделила €225 млн

Венгрия продолжит отстаивать территориальную целостность и суверенитет Украины, подчеркнул министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

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Сийярто: Мы продолжим оказывать экономическую и гуманитарную поддержку и помощь нашим украинским друзьям
Сийярто: Мы продолжим оказывать экономическую и гуманитарную поддержку и помощь нашим украинским друзьям
Фото: EPA

С 2014 года Венгрия выделила на поддержку Украины €225 млн. Об этом сказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 20 февраля на заседании Генассамблеи ООН, пишет "Укринформ".

"Мы, венгры, и в дальнейшем будем отстаивать территориальную целостность и суверенитет Украины. Мы продолжим оказывать экономическую и гуманитарную поддержку и помощь нашим украинским друзьям, они могут рассчитывать на нас", – сказал он.

По словам Сийярто, Венгрия заинтересована в том, чтобы Украина стала сильным успешным демократическим государством.

После принятия Верховной Радой закона "Об образовании" отношения Украины и Венгрии ухудшились. Закон во втором чтении и в целом был принят 5 сентября 2017 года, он вступил в силу 28 сентября. Согласно нормам этого документа, расширяется использование государственного языка в школьном обучении. Венгрия выразила беспокойство о будущем венгерского меньшинства в Украине. В Будапеште блокируют заседания комиссии Украина – НАТО на высшем уровне и заявляют, что готовы противостоять евроатлантической интеграции Украины, пока в закон не будут внесены изменения.

При этом Орбан подчеркивал в ноябре 2018 года, что поддерживает Украину в противостоянии с Россией.

Украинская сторона объясняла, что в венгерских школах в Закарпатье украинский язык преподавался в таких мизерных объемах, что по окончании школы большинство молодых венгров практически его не понимают. Таким образом, у них возникают проблемы при поступлении в украинские университеты и поиске работы.

Теги: Украина, Венгрия, финансовая помощь, Петер Сийярто
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