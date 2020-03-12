12 марта на Донбассе ранен один украинский военнослужащий – штаб ООС

12 марта по состоянию на 18.00 боевики на Донбассе дважды обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, отметили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

12 марта на Донбассе один украинский военный получил ранение. Об этом в сводке за 18.00 проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили режим прекращения огня... 12 марта в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение", – сказано в сообщении.

В штабе ООС отметили, что боевики вели обстрелы из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, также была замечена работа снайперской пары.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

В МИД Украины сообщали, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.