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ВОЙНА В УКРАИНЕ

С начала марта на Донбассе ликвидировали 21 боевика – штаб ООС

Украинские военные с марта 2020 года уничтожили или повредили три единицы военной техники боевиков.

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C начала марта 31 боевик на Донбассе получил ранение
C начала марта 31 боевик на Донбассе получил ранение
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Потери российско-оккупационных войск на Донбассе с начала марта 2020 года составили 21 человек. Об этом 10 марта сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Кроме того, с начала марта 31 боевик на Донбассе получил ранение. Украинские военные уничтожили или повредили три единицы военной техники, в частности, автомобиль, беспилотный летательный аппарат и многоцелевой тягач.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/808566379635980

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Президент Владимир Зеленский, вступивший в должность в мае 2019 года, называл в начале марта 2020-го войну на Донбассе "замороженным конфликтом".

Теги: Россия, Украина, Донбасс, боевики, война в Украине, ООС
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