Нашумевшее интервью Суркова у нас почему-то трактуют так, что Россия не собирается возвращать Донбасс. На самом деле все наоборот

Давайте не блуждать в трех соснах. Нашумевшее интервью Владислава Суркова у нас почему-то трактуют: "Ага! Россия не собирается возвращать Донбасс!".

На самом деле все наоборот.

Да, кроме оскорблений в адрес Украины бывший помощник Путина говорит такое:

– Донбасс вернется в состав Украины?

– У меня недостаточно сильное воображение, чтобы такое вообразить. Донбасс не заслуживает такого унижения. Украина не заслуживает такой чести".

Но давайте читать полностью. Причиной своего увольнения Сурков называет "изменившийся контекст" по Украине:

– Я ведь Донбассом и Украиной занимался в основном. Контекст изменился, скажем так. То есть в итоге я должен был продолжать ими заниматься. Но контекст изменился....

А потом:

– Не мог же я пять лет идти в одном направлении, а потом резко повернуть оглобли и двинуться в противоположном. Я бы об этом с самим собой ни за что не договорился. Так у меня появились и причина, и повод уйти окончательно.

Он этот "контекст" не расшифровывает, но намекает на того, кто расшифровал правильно:

– И даже Леша Венедиктов довольно верно изложил. Уже после указа.

Читаем пост Венедиктова:

"Итожим – замена Суркова на Козака на украинском направлении Кремля – это замена концепции "Новороссии" на концепцию возвращения Донбасса Украине, инфицированного российскими интересами (и всем остальным) / "отравленная таблеточка" по выражению одного искушенного дипломата".

Это же, блин, то, что я тут постоянно твержу – Путин хочет всунуть "ЛДНР" в Украину, чтобы ослабить нас изнутри.

Задачей Суркова в предыдущие годы была "Новороссия" – не выгорело. Та самая Украина, которой, по мнению пациента, "нет", доказала, что этот проект абсолютно неадекватен.

Затем задача изменилась, "ЛДНР" решили не расширять до размеров "Новороссии", а впихнуть обратно ради дестабилизации. Путину нужна вся Украина (разве что без "бандеровского запада"), а не кусочек Донбасса.

Дали "отравленную таблеточку" – стране поплохело, погрязла в противоречиях, в идеале развалилась на части, и снова наступает время российской экспансии.

Но, судя по всему, Сурков с этой задачей справлялся плохо (вспомните "мы так не договаривались!" на переговорах Зеленского и Путина).

А может, не особо и хотел справляться ("Не мог же я пять лет идти в одном направлении, а потом резко повернуть оглобли и двинуться в противоположном"). Поэтому Суркова сменил Козак. И его задача – впихнуть все ту же "ЛДНР", но со смазкой. Вот и вся история.

Источник: Роман Шрайк / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора