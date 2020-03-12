Один украинский военный получил ранения на Донбассе – штаб ООС

В течение суток 11 марта боевики два раза нарушали режим прекращения огня на Донбассе, рассказали в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Война в Украине началась в 2014 году Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

11 марта на Донбассе один украинский военный получил ранения. Об этом 12 марта проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

В штабе рассказали, что в течение суток боевики два раза нарушали режим прекращения огня.

"Противник обстрелял наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – отметили в пресс-центре.

С начала суток 12 марта оккупанты не проявляли огневой активности, добавили в ООС.

10 марта боевики на Донбассе 17 раз нарушили режим прекращения огня. Они атаковали позиции украинских военных на донецком направлении и подбили украинский военный автомобиль. В результате трое украинских военных погибли, девять получили ранения и боевые травмы.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

В МИД Украины сообщали, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.