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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате атаки боевиков один украинский военный погиб, четверо получили ранения – Минобороны

С начала текущих суток боевики пять раз обстреляли украинские позиции, в том числе из запрещенных Минскими соглашениями 120-мм минометов. По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, боевики наращивают инженерное оборудование боевых позиций вдоль линии соприкосновения и вглубь временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

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В Минобороны сообщили о потерях в рядах ООС
В Минобороны сообщили о потерях в рядах ООС
Фото: Міністерство оборони України / Facebook

Сегодня в результате боя с боевиками на Донбассе погиб один украинский военнослужащий, еще четверо получили ранения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Украины.

"С начала текущих суток российско-оккупационные войска открывали огонь пять раз. И, к сожалению, следствием коварных действий оккупантов являются потери с нашей стороны. Вблизи населенного пункта Орехово, что на луганском направлении, после 7.00 противник выпустил по позициям подразделений Объединенных сил три 120-мм мины и совершил восемь выстрелов из станкового противотанкового гранатомета. На донецком направлении около 8.00 неподалеку от Старогнатовки были слышны звуки вражеского автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия. С 9.30 трижды были обстреляны наши воины, которые защищают подступы к населенному пункту Пески", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на этом участке фронта боевики применили противотанковый ракетный комплекс, ручные противотанковые и автоматические станковые гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

"По предварительной информации, по состоянию на 12.30 один военнослужащий Объединенных сил погиб, четверо получили ранения. Потери противника уточняются", – добавили в Минобороны.

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, боевики наращивают инженерное оборудование боевых позиций вдоль линии соприкосновения и вглубь временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. Проводятся работы по маскировке боевых позиций танков, артиллерийских систем, которые находятся в боевой готовности.

В штабе операции Объединенных сил сегодня сообщили, что российские оккупационные войска атаковали позиции украинских военных на донецком направлении и обстреляли военный грузовой автомобиль одного из подразделений ООС из противотанкового ракетного комплекса.

Главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов сообщил, что бой с боевиками шел в Песках и под Авдеевкой. По его данным, грузовик Вооруженных сил Украины ГАЗ-66 был подбит около 10.00. Украинские военные начали отвечать только через час. 

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.

Теги: Украина, Донбасс, вооружение, украинский военный, Минобороны, война на Донбассе, погибшие, ранение, операция Объединенных сил, ГУР Минобороны Украины, ООС
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