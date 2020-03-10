Гиркин о суде по делу MH17: Пусть предъявляют претензии Украине

Бывший "министр обороны ДНР", гражданин РФ Игорь Гиркин заявил, что боевики террористической организации не сбивали Boeing 777 рейса MH17, который упал на Донбассе в 2014 году. Отвечать на вопрос о возможной причастности к этому российских военных он не стал.

Гиркин: Не собираюсь признавать за гражданским судом иностранной страны компетенцию в осуждении человека, который участвовал не в их гражданской войне только на основании того, что там погибли их граждане Фото: ЕРА

Обвиняемый по делу MH17 "экс-министр обороны ДНР" Игор Гиркин, который является гражданином РФ, в комментарии журналисту ВВС Стиву Розенбергу заявил, что не признает юрисдикцию суда Нидерландов в деле о крушении самолета. Видео разговора с Гиркиным журналист обнародовал в своем Twitter.

"Я не признаю компетенцию голландского суда по данному вопросу", – сказал Гиркин, отвечая на вопрос о причинах неявки в суд.

Он подчеркнул, что в его адрес звучат обвинения не только из голландского суда.

"Я человек военный и не собираюсь признавать за гражданским судом иностранной страны компетенцию в осуждении человека, который участвовал не в их гражданской войне только на основании того, что там погибли их граждане. Пусть предъявляют претензии Украине", – заявил Гиркин.

На вопрос, кто сбил MH17, экс-боевик отметил, что "ополчение Boeing не сбивало". Он бросил трубку после предположения журналиста о том, что это сделали российские военные.

My telephone conversation with MH17 suspect Igor Girkin:

"Who shot down the plane?"

"It wasn't the rebels."

"So was it Russian soldiers?"

"Goodbye." He hangs up. pic.twitter.com/qFaaPFgYs1 — Steve Rosenberg (@BBCSteveR) March 10, 2020

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам JIT, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ.

24 мая 2018 года следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области. Группа восстановила маршрут, по которому перевозили установку.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

19 июня 2019 года международная следственная группа объявила о подозрении четырем причастным к катастрофе рейса MH17 – гражданам РФ "экс-министру обороны ДНР" Игорю Гиркину, экс-главе "разведки ДНР" Сергею Дубинскому, бывшему российскому офицеру Олегу Пулатову и гражданину Украины, командиру разведывательного батальона "ГРУ ДНР" Леониду Харченко. Позже им предъявили обвинения.

9 марта в Нидерландах начался судебный процесс. Дело рассматривает окружной суд Гааги, поскольку большинство погибших были гражданами Нидерландов. Место проведения процесса в силу публичного интереса и большого количества участников решили перенести из здания суда в юридический комплекс города Бадхуведорп рядом с аэропортом Схипхол.

Адвокат одного из обвиняемых по делу, Олега Пулатова, Сабине тен Дуссхате в суде заявила, что ее подзащитный не считает себя виновным.

Председательствующий судья Хендрик Стейнхейс сообщил, что часть родственников погибших в авиакатастрофе будут требовать финансовой компенсации.

Прокурор Вард Фердинандюсс на суде отметил, что боевиков, причастных к сбиванию Boeing 777, будут судить по уголовному праву, так как они не представляют армию ни одного из государств, а значит, и не подпадают под конвенции, регулирующие правила и обычаи войны.