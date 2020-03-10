День второй. В Нидерландах продолжается суд по делу MH17. Трансляция
В Нидерландах продолжается судебный процесс по делу о крушении на Донбассе в 2014 году Boeing 777, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17. 10 марта был второй день слушаний, трансляцию вел телеканал hromadske в Facebook. Дело рассматривает окружной суд Гааги, поскольку большинство погибших были гражданами Нидерландов. Место проведения процесса в силу публичного интереса и большого количества участников решили перенести из здания суда в юридический комплекс города Бадхоеведорп рядом с аэропортом Схипхол.
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