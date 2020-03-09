Россиянин Пулатов отрицает вину в крушении рейса MH17 – адвокат

Один из обвиняемых в причастности к катастрофе Boeing 777 рейса MH17 россиянин Олег Пулатов считает себя невиновным в случившейся катастрофе, сообщила его адвокат Сабине тен Дуссхате.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года на Донбассе Фото: EPA

Обвиняемый по делу о катастрофе Boeing 777 рейса MH17, который был сбит на востоке Украины в 2014 году, бывший российский офицер Олег Пулатов не считает себя виновным. Об этом 9 марта заявила адвокат россиянина Сабине тен Дуссхате во время слушаний в окружном суде Гааги, сообщает "Интерфакс".

По словам защитника, Пулатов считает себя невиновным и заявляет, что не принимал никакого участия в сбивании самолета.

Адвокат добавила, что защита не намерена "закрывать глаза на последствия крушения", но в то же время приложит все усилия для того, чтобы защитить права россиянина в суде.

Гражданин России Пулатов – один из четырех обвиняемых по делу о крушении малайзийского "Боинга". Кроме него, в деле фигурируют двое россиян – "экс-министр обороны ДНР" Игорь Гиркин и экс-глава "разведки ДНР" Сергей Дубинский, а также украинец – командир разведывательного батальона "ГРУ ДНР" Леонид Харченко. Им всем 19 июня 2019 года международная следственная группа объявила о подозрении в причастности к катастрофе.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам JIT, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ.

24 мая 2018 года следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области. Группа восстановила маршрут, по которому перевозили установку.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

Сегодня в Нидерландах начался судебный процесс.