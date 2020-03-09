"Нас уже признали виновными". Боевик Хмурый, обвиняемый по делу MH17, дал интервью нидерландскому изданию

Сергей Дубинский (Хмурый), которого следствие назвало одним из причастных к гибели 298 пассажиров и членов экипажа малайзийского Boeing, утверждает, что не будет выдан Нидерландам, поскольку его защищает российская конституция. Об этом он сказал в беседе с журналистами нидерландской газеты Algemeen Dagblad.

Обвиняемый по делу о крушении на Донбассе Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines Сергей Дубинский (Хмурый) заявил журналистам нидерландской газеты Algemeen Dagblad, что ему "ни холодно, ни жарко" от того, что в Нидерландах начинается судебный процесс. Фрагменты телефонного интервью с фигурантом дела, который ранее избегал общения с прессой, опубликованы 7 марта.

Офицер российских спецслужб Дубинский заявил, что не может быть выдан иностранному правосудию, поскольку его защищает конституция России.

Он также сказал, что ему и другим обвиняемым нет смысла ехать на суд в Нидерланды, так как они "уже признаны виновными". По его словам, никто из названных в подозрении не имеет ничего общего с атакой на рейс MH17, "никто не давал приказ, никто не нажимал кнопку".

В ответ на вопрос, кто виновен в гибели людей, Хмурый повторил версии о том, что стреляли из украинского комплекса "Бук" либо из истребителя ВВС Украины. У сепаратистов "ДНР", в рядах которых он находился летом 2014 года, "Бука" не было, настаивает он.

Записи его разговоров, предоставленные следствию украинской Службой безопасности, Дубинский считает "баснями", поскольку они, согласно его утверждениям, смонтированы из фрагментов бесед за разные дни.

В апреле 2017 года бывший сослуживец Дубинского по Афганистану, юрист и волонтер из Запорожья Сергей Тиунов рассказал, что виделся с ним во время обмена удерживаемыми лицами и Хмурый признался, что MH17 сбили "уроды из Москвы". В интервью нидерландским журналистам российский офицер назвал Тиунова "бывшим другом" и заявил, что не упоминал в разговорах с ним крушение малайзийского самолета.

Сейчас Дубинский в отставке, проводит дни в роскошном доме в Ростовской области, а отдыхает с друзьями в оккупированном Россией Крыму, пишет издание.

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Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы (JIT), рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ.

24 мая 2018 года следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области. Группа восстановила маршрут, по которому перевозили установку.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

19 июня 2019 года JIT объявила о подозрении четырем причастным к катастрофе рейса MH17 – гражданам РФ "экс-министру обороны ДНР" Игорю Гиркину, экс-главе "разведки ДНР" Дубинскому, бывшему российскому офицеру Олегу Пулатову и гражданину Украины, командиру разведывательного батальона "ГРУ ДНР" Леониду Харченко. Позже им предъявили обвинения.

9 марта в Нидерландах начался судебный процесс по делу MH17. Глава JIT Фред Вестербеке заявил, что следствие продолжает искать доказательства и подозреваемых.