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КАТАСТРОФА РЕЙСА MH17

Более 80 родственников погибших в крушении MH17 будут требовать компенсации в суде

Судья Хендрик Стейнхаюс, который председательствует в судебном процессе по делу о крушении MH17 на Донбассе, сообщил о желании некоторых родственников погибших в авиакатастрофе требовать от виновной стороны компенсации.

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Сегодня в Нидерландах начался процесс по делу о крушении MH17
Сегодня в Нидерландах начался процесс по делу о крушении MH17
Фото: ЕРА

Часть родственников погибших в результате крушении Boeing 777, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17 17 июля 2014 на Донбассе, будут требовать финансовой компенсации. Об этом в ходе судебного процесса, который сегодня стартовал в Нидерландах, сказал председательствующий судья Хендрик Стейнхаюс, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

По его словам, в суд поступило уже 84 таких заявления. 

"На данный момент 49 человек высказали желание выступить в суде, 82 – обратиться к суду письменно, 84 – обратиться за денежными компенсациями", – отметил судья.

Никаких деталей и возможных сумм компенсации он не назвал.

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Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам JIT, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ.

24 мая 2018 года следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области. Группа восстановила маршрут, по которому перевозили установку.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

19 июня 2019 года международная следственная группа объявила о подозрении четырем причастным к катастрофе рейса MH17 – гражданам РФ "экс-министру обороны ДНР" Игорю Гиркину, экс-главе "разведки ДНР" Сергею Дубинскому, бывшему российскому офицеру Олегу Пулатову и гражданину Украины, командиру разведывательного батальона "ГРУ ДНР" Леониду Харченко. Позже им предъявили обвинения.

Сегодня в Нидерландах начался судебный процесс.

Теги: Нидерланды, самолет, авиакатастрофа, Донбасс, MH17, погибшие, суд
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