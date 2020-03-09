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Видео: hromadske.ua / YouTube

В Нидерландах проходит судебный процесс по делу о крушении MH17. Трансляция

9 марта в Нидерландах началось судебное заседание по делу о крушении Boeing 777, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, который был сбит 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Подготовка к суду длилась более пяти лет. Трансляцию ведет hromadske в Facebook.

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В результате крушения Boeing 777 погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам JIT, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ.

24 мая 2018 года следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области. Группа восстановила маршрут, по которому перевозили установку.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

19 июня 2019 года международная следственная группа объявила о подозрении четырем причастным к катастрофе рейса MH17 – гражданам РФ "экс-министру обороны ДНР" Игорю Гиркину, экс-главе "разведки ДНР" Сергею Дубинскому, бывшему российскому офицеру Олегу Пулатову и гражданину Украины, командиру разведывательного батальона "ГРУ ДНР" Леониду Харченко. Позже им предъявили обвинения.

Суд по MH17. Где, когда и как это будет происходить и кого в чем обвиняют. Читайте публикацию

Теги: Россия, Украина, Нидерланды, Амстердам, Донбасс, крушение, MH17, Boeing
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