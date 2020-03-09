Суд по MH17. Первый день слушаний в Гаагском суде. Онлайн-репортаж
Сегодня, 9 марта, в Нидерландах стартовал судебный процесс по делу о крушении самолета Boeing 777 компании Malaysia Airlines, летевшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. 17 июля 2014 года лайнер был сбит ракетой в небе над оккупированной территорией Донбасса. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. Дело о крушении лайнера рассматривает окружной суд Гааги, поскольку большинство погибших были гражданами Нидерландов. Место проведения процесса в силу публичного интереса и большого количества участников решили перенести из здания суда в юридический комплекс города Бадхоеведорп рядом с аэропортом Схипхол. "ГОРДОН" ведет прямую текстовую трансляцию судебного заседания.
Перед началом суда родственники жертв устроили акцию под посольством РФ в Гааге, расставив 298 белых пустых стульев, которые символизируют каждого погибшего на борту сбитого малайзийского Boeing рейса МН17
Фото: ЕРА
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.