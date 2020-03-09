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Суд по MH17. Первый день слушаний в Гаагском суде. Онлайн-трансляция

Сегодня, 9 марта, в Нидерландах стартовал судебный процесс по делу о крушении самолета Boeing 777 компании Malaysia Airlines, летевшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. 17 июля 2014 года лайнер был сбит ракетой в небе над оккупированной территорией Донбасса. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. Дело о крушении лайнера рассматривает окружной суд Гааги, поскольку большинство погибших были гражданами Нидерландов. Место проведения процесса в силу публичного интереса и большого количества участников решили перенести из здания суда в юридический комплекс города Бадхоеведорп рядом с аэропортом Схипхол. "ГОРДОН" ведет прямую текстовую трансляцию судебного заседания.

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Перед началом суда родственники жертв устроили акцию под посольством РФ в Гааге, расставив 298 белых пустых стульев, которые символизируют каждого погибшего на борту сбитого малайзийского Boeing рейса МН17
Перед началом суда родственники жертв устроили акцию под посольством РФ в Гааге, расставив 298 белых пустых стульев, которые символизируют каждого погибшего на борту сбитого малайзийского Boeing рейса МН17
Фото: ЕРА
Теги: MH17
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