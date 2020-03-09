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КАТАСТРОФА РЕЙСА MH17

Украинская делегация прибыла в Нидерланды для участия в суде по делу MH17

В делегацию от Украины на судебном процессе по делу об авиакатастрофе рейса MH17 в небе над Донбассом в 2014 году вошли заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов, заместитель главы Службы безопасности, посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов и заместитель директора департамента Министерства иностранных дел по международному праву, участница украинской делегации Оксана Золотарева.

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Сегодня в Нидерландах начинается судебный процесс по делу MH17
Сегодня в Нидерландах начинается судебный процесс по делу MH17
Фото: ЕРА

Украинская делегация уже прибыла в Нидерланды, где 9 марта начинается судебный процесс над первыми четырьмя подозреваемыми в крушении рейса МН17 на Донбассе в 2014 году. Об этом в комментарии телеканалу Hromadske сообщила заместитель директора департамента Министерства иностранных дел по международному праву, участница украинской делегации Оксана Золотарева.

В делегацию от Украины вошли заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов, заместитель главы Службы безопасности, посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов и Золотарева.

"Представлять позицию обвинения будет прокуратура Королевства Нидерланды. Только она. Остальные будут оказывать ей максимальную моральную поддержку", – рассказала дипломат. 

По ее словам, МИД в расследовании занимался координацией общей работы, а СБУ и представители Генпрокуратуры опрашивали свидетелей, прослушивали телефонные перехваты и просматривали видео с камер.

"Расследование беспрецедентное и очень сложное, потому что у следователей нет доступа к месту происшествия и ко всем свидетелям. Поэтому это дело идет медленнее, чем теоретически должно происходить уголовное расследование", – подчеркнула Золотарева. 

Она считает победой для многих стран тот факт, что это дело начали рассматривать в суде в Нидерландах.

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Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам JIT, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ.

24 мая 2018 года следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области. Группа восстановила маршрут, по которому перевозили установку.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

19 июня 2019 года международная следственная группа объявила о подозрении четырем причастным к катастрофе рейса MH17 – гражданам РФ "экс-министру обороны ДНР" Игорю Гиркину, экс-главе "разведки ДНР" Сергею Дубинскому, бывшему российскому офицеру Олегу Пулатову и гражданину Украины, командиру разведывательного батальона "ГРУ ДНР" Леониду Харченко. Позже им предъявили обвинения.

Теги: СБУ, Украина, МИД, Нидерланды, авиакатастрофа, MH17, дипломаты, Гюндуз Мамедов
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