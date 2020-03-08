Обвиняемые в деле о крушении MH17 не собираются появляться в суде – адвокат

На судебном процессе по делу о крушении рейса MH17, который начнется 9 марта, будут присутствовать только адвокаты с обеих сторон, заявила адвокат обвиняемых Елена Кутьина.

Рассмотрение дела о крушении MH17 в нидерландском суде начнется 9 марта Фото: EPA

Обвиняемые в деле о крушении рейса MH17 "Малайзийских авиалиний" не собираются появляться на судебном процессе, который 9 марта начнется в Нидерландах. Об этом агентству "РИА Новости" заявила адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.

По ее словам, в суд прибудут только юристы каждой из сторон, а самих фигурантов не будет.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам JIT, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ.

24 мая 2018 года следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области. Группа восстановила маршрут, по которому перевозили установку.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

19 июня 2019 года международная следственная группа объявила о подозрении четырем причастным к катастрофе рейса MH17 – гражданам РФ "экс-министру обороны ДНР" Игорю Гиркину, экс-главе "разведки ДНР" Сергею Дубинскому, бывшему российскому офицеру Олегу Пулатову и гражданину Украины, командиру разведывательного батальона "ГРУ ДНР" Леониду Харченко. Позже им предъявили обвинения.

9 марта 2020 года в юридическом комплексе недалеко от аэропорта Схипхол в Нидерландах начнется рассмотрение уголовного дела по итогам расследования причин авиакатастрофы.