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КАТАСТРОФА РЕЙСА MH17

Евросоюз сделал заявление в связи с началом судебного процесса по делу MH17

День начала судебных слушаний в Нидерландах 9 марта – важная веха на пути к установлению истины и достижению справедливости для жертв катастрофы рейса MH17, заявили во внешнеполитическом ведомстве Евросоюза.

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В Нидерландах готовятся к началу судебного процесса по делу о гибели малайзийского Boeing
В Нидерландах готовятся к началу судебного процесса по делу о гибели малайзийского Boeing
Фото: ЕРА

Европейский союз выражает полную уверенность в независимости и профессионализме судебной процедуры в процессе по делу о крушении Boeing рейса MH17, который начинается в Нидерландах. Об этом говорится в заявлении высокого представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, которое он сделал от имени Евросоюза. Заявление размещено 7 марта на сайте Евросовета.

"Мы вспоминаем о крушении самолета рейса MH17 на востоке Украины, которое произошло 17 июля 2014 года. Эта трагедия привела к гибели 298 невинных гражданских лиц из 17 стран. Начало уголовного судебного процесса 9 марта является важной вехой для установления истины и достижения справедливости для жертв катастрофы рейса MH17 и их ближайших родственников, а также привлечения к ответственности виновных в сбивании самолета", – говорится в заявлении.

Поскольку уголовное расследование международной следственной группы (JIT) продолжается, ЕС призывает все государства, включая Российскую Федерацию, в полной мере сотрудничать со следствием в соответствии с резолюцией №2166 Совета Безопасности ООН, которая требует привлечь к ответственности лиц, виновных в трагедии, и обеспечить всестороннее сотрудничество всех государств в рамках усилий по установлению ответственных.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам JIT, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ.

24 мая 2018 года следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области. Группа восстановила маршрут, по которому перевозили установку.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

19 июня 2019 года международная следственная группа объявила о подозрении четырем причастным к катастрофе рейса MH17 – гражданам РФ "экс-министру обороны ДНР" Игорю Гиркину, экс-главе "разведки ДНР" Сергею Дубинскому, бывшему российскому офицеру Олегу Пулатову и гражданину Украины, командиру разведывательного батальона "ГРУ ДНР" Леониду Харченко. Позже им предъявили обвинения.

9 марта 2020 года в юридическом комплексе недалеко от аэропорта Схипхол в Нидерландах начнется рассмотрение уголовного дела по итогам расследования причин авиакатастрофы.

Теги: Нидерланды, Совет Безопасности ООН, MH17, Европейский союз, Жозеп Боррель, JIT
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