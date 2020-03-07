Генпрокуратура РФ заявила, что дополнительно направила Нидерландам "важные данные" о крушении рейса MH17

Юрисдикция нидерландского суда по делу о гибели 298 человек в авиакатастрофе самолета Malaysia Airlines на Донбассе не распространяется на территорию РФ, однако, как подчеркнули в российской Генпрокуратуре, сотрудничество с прокуратурой Нидерландов продолжается.

Россия дополнительно предоставила Нидерландам "исключительно важные данные" об обстоятельствах крушения малайзийского пассажирского самолета в 2014 году на Донбассе. Об этом 6 марта заявил официальный представитель Генеральной прокуратуры России, информирует "Интерфакс".

Новые сведения способны "пролить свет на истинные обстоятельства трагедии", утверждают в ведомстве, не уточняя тему и предмет переданных данных.

На вопрос, признает ли Россия будущие решения окружного суда Гааги по делу о крушении рейса MH17, в Генпрокуратуре ответили, что юрисдикция нидерландского суда не распространяется на территорию Российской Федерации и Россия участницей судебного процесса не является. Однако российская сторона "всегда была в высшей степени заинтересована в проведении всестороннего и объективного расследования обстоятельств крушения" самолета и сотрудничает с нидерландской прокуратурой, подчеркнул представитель.

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Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ.

24 мая 2018 года следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области. Группа восстановила маршрут, по которому перевозили установку.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

19 июня 2019 года международная следственная группа объявила о подозрении четырем причастным к катастрофе рейса MH17 – гражданам РФ "экс-министру обороны ДНР" Игорю Гиркину, экс-главе "разведки ДНР" Сергею Дубинскому, бывшему российскому офицеру Олегу Пулатову и гражданину Украины, командиру разведывательного батальона "ГРУ ДНР" Леониду Харченко. Позже им предъявили обвинения.

9 марта 2020 года в юридическом комплексе недалеко от аэропорта Схипхол в Нидерландах начнется рассмотрение уголовного дела по итогам расследования причин авиакатастрофы.