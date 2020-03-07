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Более 400 представителей СМИ просят аккредитацию на суд по делу MH17 – судья

В зале суда, где будет проходить процесс по делу о сбитом на Донбассе малайзийском Boieng, предусмотрено 15 мест для прессы, в то время как число запросивших аккредитацию СМИ уже составляет более 400. Об этом сообщила судья Йоланде Вэйннобэл.

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В судебном зале будет находиться более 100 человек
В судебном зале будет находиться более 100 человек
Фото: ЕРА

Аккредитацию для освещения судебного процесса по делу о крушении Boeing 777 компании Malaysia Airlines в небе над Донбассом в 2014 году запросило более 400 представителей медиа. Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" сообщила судья Йоланде Вэйннобэл, ответственная за работу со СМИ во время процесса по МН17.

Она подчеркнула, что для прессы в суде зарезервировано 15 мест.

"В зале суда зарезервировано 25 мест для родственников, 15 – для прессы, еще один ряд зарегистрирован для родственников, которые играют в суде определенную роль – у них есть право выступить в суде и рассказать о своих страданиях, у них также есть право заявить о возмещении убытков, и есть ряд для адвокатов и подсудимых. Кроме того, в этом зале есть публичная трибуна – там будут находиться международные наблюдатели, которых уже зарегистрировано 65", – отметила Вэйннобэл.

Таким образом, в судебном зале будет находиться более 100 человек, сказала судья.

Она добавила, что рядом с основным залом есть три других, где также можно будет наблюдать за процессом. 

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ.

24 мая 2018 года следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области. Группа восстановила маршрут, по которому перевозили установку.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

19 июня 2019 года международная следственная группа объявила о подозрении четырем причастным к катастрофе рейса MH17 – гражданам РФ "экс-министру обороны ДНР" Игорю Гиркину, экс-главе "разведки ДНР" Сергею Дубинскому, бывшему российскому офицеру Олегу Пулатову и гражданину Украины, командиру разведывательного батальона "ГРУ ДНР" Леониду Харченко. Позже им предъявили обвинения.

9 марта 2020 года в юридическом комплексе недалеко от аэропорта Схипхол в Нидерландах начнется рассмотрение уголовного дела по итогам расследования причин авиакатастрофы.

Теги: СМИ, Нидерланды, авиакатастрофа, Донбасс, международные наблюдатели, MH17, Malaysia Airlines, судья, суд
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