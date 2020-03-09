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КАТАСТРОФА РЕЙСА MH17

Суд по делу MH17. Следствие продолжает устанавливать других возможных виновных

Сегодня в Нидерландах начался суд над четырьмя обвиняемыми по делу о крушении пассажирского Boeing 777 рейса MH17, который был сбит 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Глава международной совместной следственной группы Фред Вестербеке заявил, что следствие продолжает искать доказательства и подозреваемых.

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Вестербеке: Мы хотим установить всю правду
Вестербеке: Мы хотим установить всю правду
Фото: ЕРА

Следствие продолжает устанавливать других возможных виновных в крушении рейса МН17 в небе над Донбассом в 2014 году. Об этом сегодня в перерыве судебного процесса по МН17 заявил глава международной совместной следственной группы Фред Вестербеке, пишет "Интерфакс-Украина".

"Суд начался над четырьмя обвиняемыми, но следствие в отношении возможных других подозреваемых продолжается в нескольких направлениях. Мы хотим установить всю правду. В отношении четырех у нас есть надежное дело, но мы продолжаем искать другие доказательства и других подозреваемых", – сказал Вестербеке.

Он рассказал, что следствие работает по двум направлениям – ищет людей, которые управляли установкой "Бук", из которой был сбит самолет, а также лиц, вовлеченных в транспортировку установки в Украину.

В комментарии "РБК-Украина" замгенпрокурора Украины и глава украинской делегации на судебном процессе Гюндуз Мамедов заявил: "На нашем национальном украинском уровне следствие продолжается, и я уверен, что появятся новые фигуранты. Далее мы согласуем это с коллегами из следственной группы и передадим им все собранные материалы по новым фигурантам".

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам JIT, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ.

24 мая 2018 года следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области. Группа восстановила маршрут, по которому перевозили установку.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

19 июня 2019 года международная следственная группа объявила о подозрении четырем причастным к катастрофе рейса MH17 – гражданам РФ "экс-министру обороны ДНР" Игорю Гиркину, экс-главе "разведки ДНР" Сергею Дубинскому, бывшему российскому офицеру Олегу Пулатову и гражданину Украины, командиру разведывательного батальона "ГРУ ДНР" Леониду Харченко. Позже им предъявили обвинения.

Сегодня в Нидерландах начался судебный процесс.

Теги: Нидерланды, Донбасс, следствие, MH17, Бук, обвинения, Фред Вестербеке
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