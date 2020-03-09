Клуб читателей
ГОРДОН
 
КАТАСТРОФА РЕЙСА MH17

Дело MH17. Украинский посол не исключает еще одного судебного процесса

Посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов рассказал, что Нидерланды и Австралия начали консультации с Россией о ее ответственности как государства в сбивании МН17.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В результате крушения Boeing 777, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, погибли 298 человек
В результате крушения Boeing 777, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, погибли 298 человек
Фото: EPA

Касательно дела малайзийского самолета рейса МН17 может быть начат еще один судебный процесс. Об этом заявил посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов 9 марта в Нидерландах, сообщает "Укринформ".

"Что касается ответственности, существуют отдельные производства. Украина имеет процесс против РФ в Международном суде ООН, и МН17 фигурирует как эпизод, очень важный эпизод в этом деле. Кроме того, как вам известно, Нидерланды и Австралия начали консультации с РФ об ответственности как государства за его роль в сбивании МН17, и в зависимости от результатов тех консультаций или будет какое-то урегулирование, или, не исключено, будет отдельный судебный процесс", – отметил дипломат.

Суд по MH17. Первый день слушаний в Гаагском суде. Онлайн-репортаж

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам JIT, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ.

24 мая 2018 года следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области. Группа восстановила маршрут, по которому перевозили установку.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

19 июня 2019 года международная следственная группа объявила о подозрении четырем причастным к катастрофе рейса MH17 – гражданам РФ "экс-министру обороны ДНР" Игорю Гиркину, экс-главе "разведки ДНР" Сергею Дубинскому, бывшему российскому офицеру Олегу Пулатову и гражданину Украины, командиру разведывательного батальона "ГРУ ДНР" Леониду Харченко. Позже им предъявили обвинения.

Сегодня в Нидерландах начался судебный процесс.

Теги: Россия, Австралия, Нидерланды, MH17, Всеволод Ченцов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Анатолий Анатолич пробежал 18 км за 1:50:02
Анатолий Анатолич пробежал 18 км за 1:50:02
Элтон Джон поделился семейными фото с отдыха в Австралии
Элтон Джон поделился семейными фото с отдыха в Австралии
Яма оголился на пляже
Яма оголился на пляже
  Loyal Brave True. Агилера записала саундтрек к ленте "Мулан". Видео
  Loyal Brave True. Агилера записала саундтрек к ленте "Мулан". Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS