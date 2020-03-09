Дело MH17. Украинский посол не исключает еще одного судебного процесса

Посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов рассказал, что Нидерланды и Австралия начали консультации с Россией о ее ответственности как государства в сбивании МН17.

В результате крушения Boeing 777, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, погибли 298 человек Фото: EPA

Касательно дела малайзийского самолета рейса МН17 может быть начат еще один судебный процесс. Об этом заявил посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов 9 марта в Нидерландах, сообщает "Укринформ".

"Что касается ответственности, существуют отдельные производства. Украина имеет процесс против РФ в Международном суде ООН, и МН17 фигурирует как эпизод, очень важный эпизод в этом деле. Кроме того, как вам известно, Нидерланды и Австралия начали консультации с РФ об ответственности как государства за его роль в сбивании МН17, и в зависимости от результатов тех консультаций или будет какое-то урегулирование, или, не исключено, будет отдельный судебный процесс", – отметил дипломат.

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Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам JIT, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ.

24 мая 2018 года следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области. Группа восстановила маршрут, по которому перевозили установку.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

19 июня 2019 года международная следственная группа объявила о подозрении четырем причастным к катастрофе рейса MH17 – гражданам РФ "экс-министру обороны ДНР" Игорю Гиркину, экс-главе "разведки ДНР" Сергею Дубинскому, бывшему российскому офицеру Олегу Пулатову и гражданину Украины, командиру разведывательного батальона "ГРУ ДНР" Леониду Харченко. Позже им предъявили обвинения.

Сегодня в Нидерландах начался судебный процесс.