Закончился первый день судебного заседания по делу MH17

Первый день судебного заседания по делу о катастрофе рейса MH17, который был сбит в небе над Донбассом в 2014 году, официально закрыт.

Судья окружного суда Гааги Хэндрик Стэйнхаус объявил о закрытии первого дня судебного заседания в деле о крушении Boeing 777 рейса MH17 на Донбассе. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Заседание было закрыто после короткого выступления представителя родственников погибших Питера Лангстрата.

"Завтра мы будем задавать вопросы о состоянии уголовного расследования", – объявил судья предмет рассмотрения во вторник.

Как отмечает агентство, на первом судебном заседании выступили все стороны процесса: обвинение, защита и представители потерпевших.

Суд по MH17. Первый день слушаний в Гаагском суде. Онлайн-репортаж

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам JIT, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ.

24 мая 2018 года следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области. Группа восстановила маршрут, по которому перевозили установку.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

19 июня 2019 года международная следственная группа объявила о подозрении четырем причастным к катастрофе рейса MH17 – гражданам РФ "экс-министру обороны ДНР" Игорю Гиркину, экс-главе "разведки ДНР" Сергею Дубинскому, бывшему российскому офицеру Олегу Пулатову и гражданину Украины, командиру разведывательного батальона "ГРУ ДНР" Леониду Харченко. Позже им предъявили обвинения.

9 марта в Нидерландах начался судебный процесс. Дело рассматривает окружной суд Гааги, поскольку большинство погибших были гражданами Нидерландов. Место проведения процесса в силу публичного интереса и большого количества участников решили перенести из здания суда в юридический комплекс города Бадхоеведорп рядом с аэропортом Схипхол.

Адвокат одного из обвиняемых по делу Олега Пулатова Сабине тен Дуссхате в суде заявила, что ее подзащитный не считает себя виновным.

Председательствующий судья Хендрик Стейнхаюс сообщил, что часть родственников погибших в авиакатастрофе будут требовать финансовой компенсации.

Прокурор Вард Фердинандюсс на суде отметил, что боевиков, причастных к сбиванию Boeing 777, будут судить по уголовному праву, так как они не представляют армию ни одного из государств, а значит, и не подпадают под конвенции, регулирующие правила и обычаи войны.